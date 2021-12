Raue Schönheit an Schottlands Nordostküste.

Die schottische Tourismusbranche sucht wieder den Kontakt zum internationalen Reisevertrieb. Mitarbeiter von Reisebüros, Reiseveranstaltern und Zielgebietsagenturen können sich ab sofort für das Online-Event „Discover Scotland: Reconnect 2022“ anmelden.

Zu dem virtuellen Treffen lädt Visit Scotland vom 5. bis 7. April 2022 ein. Dabei sollen vor allem schottische Unternehmen ins Rampenlicht gerückt werden, die sich in besonderem Maß dem verantwortungsvollen Tourismus verschrieben haben, heißt es in einer Mitteilung des Fremdenverkehrsamts.Die Online-Veranstaltung sei eine Kombination aus vorab vereinbarten Terminen und Ad-hoc-Meetings zwischen schottischen Ausstellern und internationalen Einkäufern, abrufbaren Medieninhalten und virtuellen Erlebnissen, heißt es weiter.Geplant sind zudem Podiumsdiskussionen, in den die Chancen und Herausforderungen in den Bereichen verantwortungsvoller Tourismus, Förderung nachhaltiger Produkte und Stärkung nachhaltiger Produktentwicklung diskutiert werden.Visit Scotland hat nach eigenen Angaben einen wachsenden Trend zum transformativen Tourismus ausgemacht. Demnach haben Besucher verstärkt das Bedürfnis, ihre Zeit in der Destination voll auszukosten, ihrem Reiseziel etwas zurückzugeben und bewusst den Klima-Fußabdruck ihrer Reise auszugleichen.Internationale Besucher machen laut Visit Scotland einen erheblichen Teil des schottischen Tourismus aus. 2019 buchten Reisende von außerhalb des Vereinigten Königreichs 3,5 Mio. Übernachtungen im Land und gaben dafür 2,5 Mrd. Pfund aus – damit sind 43 Prozent der gesamten Übernachtungsausgaben in Schottland auf Urlauber aus dem Ausland zurückzuführen.Ähnliche Online-Events gab es bereits 2020 und 2021. Bei der diesjährigen Veranstaltung hätten sich 390 Einkäufer aus 26 Ländern online mit fast 300 schottische Anbietern getroffen.Anmeldungen zu „Discover Scotland: Reconnect 2022“ sind hier möglich.