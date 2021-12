Das Ocean Eden Bay liegt direkt am Meer und hat Gästen auch kulinarisch einiges zu bieten.

Das Ocean Eden Bay liegt direkt am Strand. Gästen ist es möglich, alle Serviceleistungen eines weiteren H10-Hotels zu nutzen, das direkt daneben liegt.

H10 Hotels hat das Ocean Eden Bay auf Jamaika eröffnet, ein neu erbautes Fünf-Sterne Resort, das auf das Adults-Only-Segment ausgerichtet ist. Das neue Hotel befindet sich direkt am Meer in Coral Spring, mit Zugang Sandstrand. Es grenzt an das Ocean Coral Spring an, das von der Kette im Dezember 2019 eröffnet wurde.

Das Ocean Eden Bay bietet 444 Zimmer. Zu den weiteren Einrichtungen gehören unter anderem sechs Restaurants, vier Bars, ein großer Pool mit Meerblick, ein Whirlpool und ein privaten Strandbereich mit Sonnenliegen.

Darüber hinaus werden die Gäste des neuen Hotels alle Einrichtungen und Serviceleistungen des Ocean Coral Spring nutzen können, zu dem ein Despacio Spa Centre, ein Fitnessbereich, ein künstlicher Fluß mit sanfter Strömung, eine Bowlingbahn, zwei Tennisplätze, ein Mehrzwecksportplatz und die Tauchschule Dive It!gehören.Mit der Neueröffnung dieses Hotels, das zweite von H10 auf Jamaika, verfügt das Unternehmen nun über sieben Anlagen in der Karibik, darunter drei Resorts an der Riviera Maya in Mexiko und zwei weitere in Punta Cana. Alle Hotels haben fünf Sterne und liegen direkt am Meer.