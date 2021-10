Hans Simon, Geschäftführer von Onlineweg.de, glaubt, dass sich Online-Reisebüros deutlich schwerer mit der Pauschalreise-Richtlinie tun als der stationäre Vertrieb.

Zweiter Teil der Webinarreihe zur Zukunft des Reisebüros von New Travelleague gemeinsam mit fvw|TravelTalk: Am Dienstag, 26. Oktober, dreht sich alles um das Thema Spezialisierung. Jetzt anmelden!

„Spezialisierung auf Zielgruppe – Produkt – Destination“.

Adrian Brehm, Geschäftsführer von TAA, Bernd Nawrath, Ex-COO von Traffics, Carsten Fischer, Geschäftsführer von Interactive CMS und Claudia Freimuth, unter anderem Gründerin und Projektleiterin der DRV-Netzwerkstatt.



Das Webinar ist der zweite Teil von insgesamt vier des ersten Insight Months der New Travel League zum Thema Zukunft des Reisebüros. Interessierte können bei jedem Teil einsteigen, jeder ist für sich inhaltlich abgeschlossen.



Weitere Insight Months, die aus jeweils vier Webinaren bestehen, sind bereits geplant. Die Themen sind unter anderem "How to....Social Media" und "How to...found a Business". Auch dazu erfahren Interessierte mehr unter dem obigen Link.





Wie spezialisiere ich mich als Reisebüro richtig? Was passt am besten zu mir? Spezialisiere ich mich auf eine Destination, eine Zielgruppe oder ein Produkt? Rund um diese Fragen kreist der zweite Teil der Webinarreihe "Insight Month" des touristischen Beraternetzwerks New Traveleague und fvw|TravelTalk mit dem TitelDas Webinar beginnt um 17 Uhr und dauert zwei Stunden. Gäste sind diesmal Jan de Vries, der sich mit Max macht Urlaub auf Tanz- und Trauerreisen spezialisiert hat, Tim Gausepohl, Spezialist für Mallorca, Holger Tiggelkamp, Experte für Reisen mit Hund und Wolfgang Sareiter vom Veranstalter Feuer und Eis, der sich unter anderem auf Alpenüberquerungen spezialisiert hat.Wo liegen die Chancen, wo die Risiken einer Spezialisierung für den Counter? Wie gehe ich ein solches Vorhaben strategisch richtig an? Diese und andere Fragen werden im Webinar diskutiert. Die Moderation haben Hans Simon, Ex-Geschäftsführer von Onlineweg.de, sowie Bianca Wilkens, fvw|TravelTalk-Redakteurin.Mehr Informationen und die Anmeldung laufen über folgende Website: www.newtravelleague.de Die New Travel League ist ein neu gegründetes Beraternetzwerk renommierter Touristiker. Neben Hans Simon gehören dazu unter anderem