Veranstalter Lernidee Erlebnisreisen ist bekannt für seine Zug- und Schiffsreisen. Nun erweitert das Unternehmen das Portfolio um ein weiteres Segment.

"Lernidee live!" heißt die neue Produktlinie. Dabei handelt es sich um Kleingruppenreisen, die aktive Elemente wie leichte bis mittelschwere Wanderungen und Stadtspaziergänge, kurze Radtouren, Kanu-Touren und Bootsfahrten oder Jeep-Touren umfassen. Weitere Elemente der Reisen sind Begegnungen mit Einheimischen – etwa bei Besuchen von Märkten, Weingütern und Handwerksbetrieben – sowie Übernachtungen an Orten mit regionalem Flair. Die Reiseteilnehmerinnen und -teilnehmer haben zudem mindestens zweimal pro Woche Freizeit für individuelle Unternehmungen. Wahlweise können sie auch an Wunschausflügen teilnehmen.Auf insgesamt 76 Seiten werden die neuen "Lernidee live!"-Reisen, deren Teilnehmerzahl je nach Zielgebiet zwischen 12 und 20 variiert, im neuen Katalog umfassend dargestellt. Insgesamt hat der Berliner Veranstalter 17 der neuen Aktiv- und Erlebnisreisen im Programm. In Europa bewegt man sich in der Schweiz, in Portugal, im Baltikum sowie in Albanien, Norwegen, Schweden und Finnland. Weitere Ziele sind Kirgistan, Usbekistan, die Mongolei, West-Papua, Kanada, Costa Rica, Panama, Peru und Neuseeland."Mit unserer E-Bike-Reisemarke Belvelo haben wir bereits Erfahrung in einem aktiven Segment gesammelt. Anders als bei Belvelo möchten wir die neuen Reisen aber nicht unter einer separaten Brand, sondern als Produktlinie von Lernidee vermarkten, da sich 'Lernidee live!' näher am Kernprodukt von Lernidee Erlebnisreisen orientiert", sagt Christoph Hülsen, der Produktmanager der neuen Linie.Als Zielgruppe für die neuen Reisen hat Hülsen zum einen Stammkunden im Blick, die auf ihrer nächsten Lernidee-Tour nicht ausschließlich mit dem Zug oder dem Schiff unterwegs sein wollen. Zum anderen soll "Lernidee live!" auch jüngere Reisende ansprechen, um die dann auch mit dem bestehenden Reise-Portfolio vertraut zu machen.Reisebüros können die "Lernidee live!"-Kataloge online vorbestellen. Im ersten Quartal 2023 sind außerdem Schulungen zu der neuen Produktlinie geplant, für die sich die Expedientinnen und Expedienten unter der E-Mail-Adresse vertrieb@lernidee.de vormerken lassen kann.