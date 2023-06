Getty Images

Zu den Neuheiten gehört beispielsweise die Reise "Java und Bali – Indonesische Inselträume".

Gebeco hat vier neue Kataloge für Afrika & Orient, Amerika, Australien & Neuseeland sowie Privatreisen veröffentlicht, die in diesen Tagen an die Counter-Profis in Deutschland versendet werden.

Der Veranstalter verspricht, dass Reisebüros und Reisende sich auf einige Reiseneuheiten und eine höhere "Termindichte" freuen dürfen.