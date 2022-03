Uschi statt Ursula? Spitznamen sind auf Flugtickets nicht erlaubt und erfordern einen Name Change.

Andere Fristen, andere Kosten: Die Regeln für die nachträgliche Veränderung eines Namens auf einem Flugticket sind unterschiedlich. Ein Überblick, wie es wichtige Airlines handhaben.

Günter statt Günther, Ursula statt Uschi: Die Gründe für falsche Namen auf Flugtickets sind vielfältig. Dabei muss die Ursache dafür keineswegs beim Reiseberater liegen, etwa weil er sich schlicht verschrieben hat. Manchmal geben Kunden auch gedankenlos ihren Spitznamen an, oder ihr Name im Pass hat sich wegen einer Hochzeit oder einer Scheidung geändert. In solchen Fällen werden Ticket Name Changes fällig, das heißt, der Name muss nachträglich auf dem Flugticket geändert werden, weil er nicht mit dem im Pass oder Ausweis übereinstimmt.

Airlines gehen damit sehr unterschiedlich um. Einige verlangen gar keine Gebühren, andere langen selbstbewusst zu. Sehr oft gelten auch unterschiedliche Fristen – von denen wiederum abhängen kann, wie viel ein Name Change kostet.

fvw|TravelTalk hat zahlreiche Airlines angeschrieben und die Konditionen für eine Namensänderung erfragt. Im Folgenden finden sich die Antworten im Überblick.

Air France

Die Namensberichtigung bei Schreibfehlern ist kostenfrei. Ein Name Change ist bis zu 30 Stunden vor Abflug möglich. Wenn ein Flug von einer Partnerfluggesellschaft von Air France durchgeführt wird, sind es mindestens 72 Stunden vor dem Abflug.



Namensberichtigung sind nicht nötig, wenn:

die Passagiere mehrere Vornamen haben und nur der erste in der Buchung angezeigt wird – es ist korrekt, dass nur ein Vorname angezeigt wird;

der Name ohne Leerzeichen angezeigt wird – das ist ein Fehler des Systems, kein Schreibfehler.

Der Name kann nicht durch den einer anderen Person ersetzt werden. Dann muss das alte Ticket storniert und ein neues gebucht werden.

British Airways

Ein Name Change bei British Airways verursacht nach Angaben der Airline keinerlei Kosten, egal in welcher Form.

Condor

Condor unterscheidet zwischen Namenskorrektur und Namensänderung/Eintrag einer Ersatzperson. Die Kosten für eine Namenskorrektur sind abhängig vom Tarif. Im Light-Tarif fallen zehn Euro pro Person und Strecke an. Im Classic/Best-Tarif und in der Flex-Option ist sie kostenfrei. Die vollständige Änderung eines Namens oder der Eintrag einer Ersatzperson ist im Light-Tarif nicht möglich. Im Classic/Best-Tarif kostet sie zwischen 50 und 70 Euro plus Flugpreisdifferenz. Im Flex-Tarif fällt nur die Flugpreisdifferenz an. Alle Veränderungen müssen bis 24 Stunden vor Reiseantritt vorgenommen sein.

Emirates

Namensänderungen, egal welcher Art, kosten generell 30 US-Dollar (umgerechnet 27 Euro). Bei Direktbuchungen muss die Namensänderung mindestens zwei Stunden vor Abflug in Auftrag gegeben werden. Reisebüro-Kunden müssen ihren Ticket Name Change auch über das Reisebüro laufen lassen. Eine Übertragung des Tickets auf eine andere Person durch Änderung des vollständigen Namens, erlaubt Emirates nicht.

Eurowings

Bei Eurowings kostet eine nachträgliche Namensänderung 70 Euro. Die Gebühr schließt auch die Möglichkeit ein, das Ticket auf eine andere Person zu übertragen. Je nach Verfügbarkeit können zusätzliche Ticketgebühren anfallen.

Eurowings Discover

Bei der Airline kostet ein Name Change 25 Euro. Das gilt für Buchstabendreher und Rechtschreibfehler genauso wie für die Veränderung eines kompletten Namens, etwa auch weil Vor- und Nachname verwechselt wurden.

KLM

Die Namensberichtigung bei Schreibfehlern ist kostenfrei. Passagiere/Reisebüros können die Airline bis zu 30 Stunden vor dem Abflug kontaktieren. Wenn einer der Flüge von einer anderen Partnerfluggesellschaft durchgeführt wird, sind es mindestens 72 Stunden vor dem Abflug.

Der Name kann nicht durch den einer anderen Person ersetzt werden. Dann muss das alte Ticket storniert und ein neues gebucht werden.

Lufthansa

Nachträgliche Namensänderungen sind in den folgenden Fällen gegen eine Gebühr von 25 Euro möglich:

Der Name des Reisenden hat sich auf Grund von Heirat, Scheidung, et cetera im Zeitraum zwischen Buchung und Abflug geändert;

sonstige Korrekturen wie Spitznamen (etwa Ursula statt Uschi), Verwechslung Vor- und Nachname (etwa Peter Philipp), Buchstabendreher/Rechtschreibfehler (bis zu zwei Buchstaben).

Play

Qatar Airways

Im Falle der isländischen Airline Play sieht es wie folgt aus: Vollständige Namensänderungen sind nicht möglich, bei Flüchtigkeitsfehlern oder vertauschten Buchstaben, können individuell Reisende eine kostenlose Änderung vornehmen lassen, indem sie Play über Facebook, die Chat-Funktion der Website oder deren E-Mail-Adresse flyplay@flyplay.com kontaktieren. Reisebüros können die Änderungen laut der Airline in der Regel ohne zusätzliche Gebühren über deren Systeme ändern.

TUIfly

Ein Name Change auf TUI-Pauschalreisen mit Charterflügen kostet zehn Euro. Bei einer TUI-Pauschalreise mit einem Linienflug gelten die Konditionen der jeweiligen Airline.



Turkish Airlines

Bei Änderungen von bis zu drei Buchstaben ist die Ausstellung eines Tickets mit den korrekten Namen für die gleichen Flüge und Termine notwendig. Das neuausgestellte Ticket darf nicht günstiger sein als das Ticket mit dem inkorrekten Namen.

Neue und alte Ticketnummer werden an das für das Reisebüro zuständige regionale Turkish-Airlines-Büro eingesandt. Das Reisebüro erhält einen Genehmigungscode, mit dem es das Ticket mit dem fehlerhaften Namen kostenfrei erstatten kann.



Sollten mehr als drei Buchstaben im Namen falsch sein, muss zunächst beim regional für das Reisebüro zuständigen Turkish-Airlines-Büro eine Erstattungsgenehmigung für das Ticket angefragt werden.