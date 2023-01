FTI Group

Reisen ins Bohinj Eco Hotel bietet auch die FTI Group.

Nachhaltigkeit und Ökologie spielen in Slowenien eine herausgehobene Rolle. Insbesondere für Wander- und Aktivurlauber bietet sich das Land an. Deshalb setzt die FTI Group auf eine breite Auswahl an nachhaltig geprägten Hotels für Wellness-, Wasser- und Wanderfreunde.

Nachhaltigkeit und Ökologie spielen in Slowenien eine herausgehobene Rolle. Insbesondere für Wander- und Aktivurlauber bietet sich das Land an. Deshalb setzt die FTI Group auf eine breite Auswahl an nachhaltig geprägten Hotels für Wellness-, Wasser- und Wa