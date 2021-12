FVW Medien/HMJ

Wo bitte geht's zum Pink Sands Beach? Die Eleuthera-Gruppe auf Harbor Island.

Vier Tage und drei Nächte Robinson auf den Out Islands auf die moderne Tour spielen: Der Fam Trip #MyBestBahamasMoment ist nun für die 20 Reiseprofis aus Deutschland und der Schweiz in seiner entscheidenden Phase. Der erste Abend auf den Out Islands wird von den