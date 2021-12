MSC Cruises

Die Magnifica soll europäische Metropolen ansteuern, setzt ihre Fahrten jedoch bis zum 15. Januar vorerst aus.

MSC hat die Abfahrten der Magnifica vorübergehend ausgesetzt. In einem Brief an die Gäste begründet die Reederei den Schritt. Nach aktuellem Stand würden die Abfahrten des Schiffes bis zum 15. Januar 2022 ausgesetzt, informiert MSC in dem Brief. Es se