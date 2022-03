Auf Tuchfühlung mit Tieren des hohen Nordens. In "Cape Wild" konnten Solamento-Partner auch Elche streicheln.

Etwa 30 Solamento-Partner haben Schwedisch Lappland besucht. Hintergrund ist die neue Kooperation der mobilen Vertriebsorganisation mit einem Veranstalter.

Vom Fahrsicherheitstraining auf Eis bis zur Schlittenhundfahrt: Für 27 Solamento-Partner, einige mit Begleitung, ging es kürzlich nach Schwedisch Lappland. Hintergrund: Die Vertriebsorganisation kooperiert nun mit den Veranstalter Arctic Earth.



Mehr dazu

Mehr dazu Mobiler Vertrieb Solamento bietet Job-Kombi-Lösung an

Fam Trip: Solamento mit Partnern in Schwedisch Lappland

1 / 12 Klare Luft, klarer blauer Himmel. Das Wetter zeigte sich während des Fam Trips von seiner besten Seite. (Solamento) 1 von 12 Teilen 2 / 12 Rund 30 Solamento-Verkäufer waren dabei, einige brachten auch ihre Partner mit. Das Foto vermittelt schon einen Eindruck von einem Highlight der Reise... (Solamento) 2 von 12 Teilen 3 / 12 Mit Porsche Boxters konnten die Teilnehmer ein Fahrtraining absolvieren und... (Solamento) 3 von 12 Teilen 4 / 12 ...kräftig durch die Gegend schlittern, was ziemlich viel Spaß machte... (Solamento) 4 von 12 Teilen 5 / 12 ...wie man auf diesem Foto sieht. (Solamento) 5 von 12 Teilen 6 / 12 Weitere Ausflüge waren Teil des Programms. (Solamento) 6 von 12 Teilen 7 / 12 Grundsätzlich waren die Teilnehmer gut eingepackt, denn es herrschten trotz Sonnenschein Temperaturen im Schnitt von sechs Grad unter null... (Solamento) 7 von 12 Teilen 8 / 12 ...wie auch dieses Foto zeigt. (Solamento) 8 von 12 Teilen 9 / 12 Auch eine Fahrt mit Schlittenhunden war Teil des Programms. (Solamento) 9 von 12 Teilen 10 / 12 Tiere spielten auch beim Besuch eines Tierparks eine Rolle. Hier geht Solamento-Chef Sascha Nitsche gerade auf Tuchfühlung mit einem Elch. (Solamento) 10 von 12 Teilen 11 / 12 Und hier braust Nitsche gerade mit Teilnehmern auf Motorschlitten durch den Schnee. (Solamento) 11 von 12 Teilen 12 / 12 Beim Naturschauspiel der Polarlichter hatten die Teilnehmer besonderes Glück – und ihnen bot sich ein atemberaubender Anblick. (Solamento) 12 von 12 Teilen

"Unter der Sparte Sola Secrets werden künftig exklusive Reisen, wie das Abenteuer Schwedisch Lappland vermarktet", sagt Sascha Nitsche, Gründer und Geschäftsführer von Solamento. Der Verkauf startet jetzt für die Saison 2022/23. Die Saisonzeit ist von Dezember bis März.Damit die Partner das Produkt selbst kennenlernen können, ging es in den hohen Norden von Schweden. Bei der Reise erwarteten die Experten unter anderem ein dreistündiges Fahrsicherheitstraining im Porsche Boxster. In den darauffolgenden Tagen erkundete die Gruppe die Natur mit Schneemobilen. Die Temperaturen lagen im Schnitt bei minus sechs Grad. "Für Video- und Fotoshootings war das perfekt", erläutert Nitsche.In die Rubrik "once in a lifetime" fällt sicherlich auch die Husky-Tour der Teilnehmer. Je zehn Hunde zogen vier Schitten. Sogar Polarlichter erlebten die Solamento-Partner. Zudem besuchten die Partner "Cape Wild", einen 55 Hektar großen Park, in dem die bekanntesten wilden Tiere Lapplands hautnah erlebt und gestreichelt werden können, etwa Elche und Rentiere. Organisiert und begleitet wurde die Reise von Manfred Weber und Carina Knoop, Geschäftsführer und Produktmanagerin von Arctic Earth.