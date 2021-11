Sixt wirbt um den Counter – und ist nun auch in Schmettlering Neo buchbar.

Der Autovermieter Sixt verstärkt seinen Reisebüro-Vertrieb: Das Ferienmietwagen-Produkt Sixt Holiday findet sich jetzt in einem weiteren IT-System, das am Counter häufig genutzt wird.

Mehr dazu

Mehr dazu Autovermietung brummt Sixt rechnet mit Rekordergebnis für 2021

Sixt Holiday sei nun auch in Schmetterling Neo zu finden, teilt das Unternehmen mit. Der Veranstalter-Code lautet SX. Zur Freischaltung ist es notwendig, eine E-Mail an holiday@sixt.com zu schicken. Damit Neo genutzt werden kann, benötigt Sixt die Betriebsstellennummer des Büros sowie die Sixt-Agenturnummer."Wir freuen uns, dass wir unseren Reisebüros mit Schmetterling Neo ein weiteres schnelles und effizientes Buchungssystem anbieten können", sagte Sabine Schöberl, Head of Travel Sales von Sixt in Deutschland. Die Angebote sind bereits über die Vertriebssysteme Toma und My Jack buchbar.Das Ferienmietwagen-Produkt ist ein All-Inclusive-Paket von Sixt, in dem eine Vielzahl an Leistungen enthalten sind wie eine unbegrenzte Kilometerzahl, ein zusätzlich versicherter Fahrer oder ein Haftpflicht-, Diebstahl- und Vollkaskoschutz ohne Selbstbeteiligung. Reisebüros erhalten bei Vermittlung 18 Prozent Provision.Sixt arbeitet schon länger daran, enger mit Reisebüros zusammenzuarbeiten. So war das Unternehmen auch Partner bei den Counter Days 2021 von fvw|TravelTalk kürzlich auf Mallorca.