Ein Airbus 320 der Condor

Reiseveranstalter Alltours legt kurzfristig Zusatzflüge nach Mallorca auf und greift dabei auf die Dienste des Ferienfliegers Condor zurück. Das sind die Zusatztermine.

Die neuen Termine für das erweiterte Vollcharter-Angebot Richtung Mallorca liegen allesamt im Februar. Am 11., 13., 18., 19. und 20. Februar gibt es nun zusätzliche Maschinen, die Condor ab Düsseldorf im Auftrag von Alltours einsetzt.Alltours begründete das Zusatzangebot mit der steigenden Nachfrage nach Mallorca-Reisen. Die sei pünktlich zur Eröffnung ausgewählter Allsun Hotels angezogen. Alltours wirbt mit günstigen Flugzeiten: Der Hinflug gehe jeweils um 10.00 Uhr raus. Die Rückflüge ex Palma seien auf 13.30 Uhr mit Landung in Düsseldorf um 16.00 Uhr terminiert.