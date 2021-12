Trotz erheblicher Buchungsverluste in den beiden ersten Quartalen des Jahres liege der Umsatz von Solamento mit nur 15 Prozent unter den Zahlen von 2019, sagte Thomas Kloss, Chief Distribution Officer bei Solamento (hier mit Solmenato-Chef Sascha Nitsche, r.)

Die mobile Vertriebsorganisation meldet, dass sich der Umsatz zuletzt weiter positiv entwickelt habe. Woran das liegt und welche Solamento an das kommende Jahr hat.

Die positive Umsatzentwicklung erklärt Solamento unter anderem damit, dass sich in den vergangenen Wochen immer mehr Reiseberater für die mobile Vertriebssparte entschieden hätten. "Im Schnitt finden drei bis fünf neue Reiseberater pro Woche den Weg zu Solamento", sagte Thomas Kloss, Chief Distribution Officer von Solamento. Rund 350 Touristiker arbeiteten derzeit für die Organisation.



Umsatz 15 Prozent niedriger im Vergleich zu 2019

Trotz erheblicher Buchungsverluste in den beiden ersten Quartalen des Jahres liege der Umsatz von Solamento mit nur 15 Prozent unter den Zahlen von 2019. Der positive Ertragstrend dauere weiter an.Insofern geht Solamento auch zuversichtlich und optimistisch ins nächste Jahr. "Wir glauben fest an den Reisewillen unserer Kunden. Die Abreisemonate von Januar bis März sind natürlich aufgrund der fehlenden Langstrecken verhalten. Operativ gehen wir im Januar wieder von einem starken Buchungseingang aus", sagte Kloss und verwies auf eine hohe Zahl an Kurzfristbuchungen. "Die aktuellen Abreisen finden zu zwei Drittel in den darauffolgenden zwölf Wochen statt."

Solamento belohnt Berater für Fortbildung

Belohnt und incentiviert werden unterschiedliche Felder wie Umsatzentwicklung, Aktivitäten, Markenpositionierung und Teilnahme an Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen an der Solamento Akademie. "Neben finanziellen Anreizen stehen für alle Reiseberater zahlreiche Famtrips und Inforeisen für 2022 auf der Agenda", verspricht Kloss.

Für das Jahr 2022 verspricht das Unternehmen seinen angeschlossenen Reiseberatern positive Anreize, unter anderem mit dem neuen Incentive-Programm "Sola Vip".