Am 15. September erscheint bei FVW Medien die zweite Ausgabe des neuen Magazins "Meine Reise". Reisebüros können dieses Kundenmagazin kostenlos für ihr Marketing verwenden und das E-Paper personalisieren. Außerdem wurde "Meine Reise" in die Paxlounge von Paxconnect integriert.

Counter-Profis im D-A-CH-Raum können bald die 150 Seiten dicke zweite Ausgabe von "Meine Reise" nutzen, die zahlreiche Reiseideen bietet und speziell auf Reisebüro-Kunden abzielt.





Die Ansprache personalisieren – so geht's



Ab Mitte September startet das Beraterportal: hier können die eigenen Daten einfach verwaltet werden, es stehen ältere personalisierte Ausgaben im Archiv zur Verfügung, alle Werbemittel sind hier abrufbar – inklusive dem QR-Code für das eigene Magazin. Anmeldungen und Änderungen können somit schnell vorgenommen werden und stehen innerhalb von 24 Stunden bereit. Das E-Paper "Meine Reise" ist für Reisebüros und Kunden kostenlos, ebenso die Personalisierung mit der Begrüßung inklusive Foto und die Nennnung als Ansprechpartner an verschiedenen Stellen im Heft. Alle Informationen finden Sie unter https://meine-reise.com



Die Reiseberaterinnen und Reiseberater können "Meine Reise" an Ihre Kunden per Newsletter versenden, über die Social-Media-Kanäle verbreiten und auf der Homepage integrieren. Werbevorlagen für diese Kanäle stellen wir ebenfalls kostenfrei zur Verfügung.

die Alltours Reisecenter und Solamento, die beide Partner des Magazins sind, eine Personalisierung für ihre Beraterinnen und Berater durchgeführt. Auch der Partner Expipoint unterstützt dieses Konzept.

Reisebüros können "Meine Reise" per E-Paper-Link weiterleiten und auf ihrer Website, in ihren Newslettern und auf Social Media integrieren. Außerdem wurde "Meine Reise" in die Paxlounge von Paxconnect integriert.





Die Erstausgabe des Magazins haben seit Erscheinen mehr als 50.000 Menschen gelesen. Es fanden unter anderem Endkundengespräche statt, bei denen Beiträge aus "Meine Reise" als Inspirationsgrundlage herangezogen wurden. Und genau das ist das Ziel des Magazins: Mit "Meine Reise" sollen Gesprächsanlässe für den stationären und mobilen Reisevertrieb geschaffen, Kundenbindungen intensiviert und höhere Umsätze generiert werden.Ein besonders gutes Feedback gab es seitens der Counter-Profis, die sich für eine Personalisierung entschieden haben. "Meine Reise ist das große Kundenmagazin für die Reisebüros. Durch Personalisierung wird daraus das Reisemagazin des Reisebüros", hatte zuvor Jörn Schmieding-Dieck, Director Media & Brand Solutions bei FVW Medien, erklärt. Bisher haben sich etwa 1300 Counter-Profis für eine Personalisierung entschieden. So habenDie Reiseberater sind, mit Foto, E-Mail-Adresse und Telefonnummer, Absender des Reisemagazins. Sie tauchen an unterschiedlichen Stellen immer wieder als Ansprechpartner für Fragen und Beratung auf – mit Foto und den Kontaktdaten. In jeder Ausgabe gibt es zudem die Chance für die Kundinnen und Kunden der Reisebüros, einen Preis zu gewinnen. Dieser wird dem Gewinner vor Ort im Beisein des zuständigen Beraters überreicht. Wünscht ein Reisebüro keine Personalisierung, finden sich allgemein Hinweise, dass es gerne berät und maßgeschneiderte Angebote erstellt.Die dritte Ausgabe des Magazins erscheint am 17. November – inklusive der Sonderausgabe "Kanada".