Stapellauf 2023: 20 Reisen wird die Silver Nova von Silversea Cruises in ihrer ersten Saison anbieten.

Der Stapellauf ist zwar erst für Sommer 2023 geplant, aber Silversea beginnt bereits heute mit dem Vorverkauf für das neue Schiff, der allerdings befristet ist.

Die Silver Nova wird derzeit auf der Meyer Werft gebaut und wird mit einem Hybridantrieb sowie Wasserstoffzellen ausgestattet sein und damit in den Häfen nur geringe Emissionen ausstoßen.



Für den jetzt startenden Vorverkauf hat die Luxusmarke von Royal Caribbean Cruises allerdings eine Frist bis zum 6. Januar 2021 gesetzt.



Die Eröffnungssaison der Silver Nova, dem ersten Schiff der neuen Nova-Klasse der Reederei, beginnt am 15. Juli 2023. Auf der zehntägigen Jungfernfahrt von Southampton nach Lissabon läuft das Schiff Saint Malo an und bleibt drei Tage in Bordeaux.Während ihrer Eröffnungssaison bietet die Silver Nova insgesamt 20 Reisen im Mittelmeer, in der Karibik und in Südamerika sowie eine Transozeanüberquerung und läuft dabei mehr als 100 Ziele in 50 Ländern an.

Die Reederei wirbt damit, dass der neue Luxusliner mit Suiten ausgestattet ist, "die zu den geräumigsten der Kreuzfahrtbranche" gehören. Das Schiff "übertrifft die traditionellen Standards der Luxuskreuzfahrt", schwärmt Barbara Muckermann, Chief Commercial Officer.



