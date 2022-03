Man soll niemals "nie" sagen, orakelt Mario Krug, wenn er gefragt wird, ob LMX künftig auch bei den klassischen Marken Optionsmöglichkeiten schaffen wird.

Ein Teil der dynamischen Angebote von LMX können jetzt optioniert werden. Wie hat LMX das gemacht? Ein Kurzinterview mit Vertriebschef Mario Krug.

Bei den Angeboten der Flexmarken LMXF und LMIF ist es neuerdings möglich, Optionsbuchungen von drei Tagen zu tätigen. Warum hat sich LMX dazu entschlossenn? Und wie haben die Leipziger das gemacht? Drei Fragen an Mario Krug, Vertriebschef des Veranstalters.Mario Krug: Die Flexmarken sind ja im Markt durch die Pandemie entstanden und es wird ja inzwischen auch schon diskutiert, ob man diese in der Zukunft überhaupt noch braucht. Allerdings heißt für uns Flex eben nicht nur Flex in Bezug auf bessere Stornierungsbedingungen für den Kunden. Flex heißt eben auch flexibel in der Abwicklung für Reisebüros zu sein.Bereits bei der Einführung dieser beiden Flex-Veranstaltermarken haben wir überlegt, was können wir endlich für die Reisebüros tun, damit sie mehr Spaß und Vertrauen beim Verkauf von X-Produkten haben. Dazu standen ganz oben auf der Wunschliste der Reisebüros schon immer die Optionen. Denn, dass ein X-Veranstalter keine Option kann, war sehr oft das letzte Argument vieler Kolleginnen und Kollegen, diese Produkte nicht zu verkaufen. Das Argument zählt nun für LMX nicht mehr.Wir hatten die Chance mit der Einführung neuer Veranstaltermarken auch systemseitig neue Dinge umzusetzen. Und die Bezeichnung 'Flex' passt genau auf diese Neuerungen, flexibel in alle Richtungen, für Reisebüros und Kunden. Im Übrigen gibt es produktseitig kaum Unterschiede, das komplette Hotelportfolio steht allen Marken zur Verfügung.Man sollte niemals nie sagen. Aber was uns erstaunt und überrascht hat, es gibt auch eine andere Fraktion bei den Reisebüros, die ungern dem Kunden Optionen anbietet und die Buchung lieber fest in der 'Tasche' haben will, um dem Kunden gar keine Chance zu lassen, lange zu überlegen, um dann vielleicht doch wieder abzuspringen.Das ist insbesondere eine gängige Praxis bei Flughafen-Reisebüros mit einem harten Wettbewerbsumfeld am Standort. Somit belassen wir unsere etablierten Marken LMX und LMX International so wie sie sind. Natürlich sind wir aber auch hier offen für alle Wünsche und Anregungen aus dem Vertrieb.