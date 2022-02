WhatsApp wird jetzt auch für Condor ein Kanal Richtung Kunde.

Condor-Kunden können mit der Ferienfluggesellschaft ab sofort auch über Whats App kommunizieren und über den Kanal den Kundenservice erreichen.

Mehr dazu

Mehr dazu Winterflugplan 2022/23 Condor steuert Destination in Südafrika an

Mehr dazu

Mehr dazu Übungsflüge Condor startet mit Airbus 330 nach Mallorca

Über den neuen Kanal, der laut Condor unter anderem eine Ergänzung zu Telefon, E-Mail und Live-Chat darstellt, können Kunden Hinweise zu ihrem anstehenden Flug, Rückfragen zur Buchung oder Upgrades erhalten."Bereits kurz nach der Einführung konnten wir den Mehrwert dieses Kanals feststellen. Unsere Kunden haben Whats App sofort genutzt, um ihre Anliegen zu besprechen. Aktuell geht es in den meisten Fällen um gültige Einreisebestimmungen, Fragen zur Buchung, dem Online Check-in oder zu Sonderleistungen. Über Whats App lassen sich diese Themen schnell und direkt besprechen", erläutert Alexander Kaiser, Head of Customer Care bei Condor.Dabei soll es nicht bleiben. Condor will den Kanal weiterentwickeln: Gäste sollen darüber auch Änderungen an ihrer Reise vornehmen lassen können.