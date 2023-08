Auch in diesem Spätsommer können sich USA-Interessierte von Reisebüros und Veranstaltern wieder auf spannende Events freuen: Das Visit USA Committee Germany geht wieder auf Tour – und fast 30 Partner sind mit dabei. Eine Anmeldung ist bereits möglich.

11. September – Köln im Cinenova

12. September – Stuttgart im Cinemaxx Liederhalle

13. September – Nürnberg im Admiral Filmpalast

14. September – München im Mathäser

Präsentationen, Büfett, Networking – und Kino

Touristiker können ihre Kunden einladen

Von diesen Anbietern sind jeweils zwölf mit dabei Airlines

Air Canada

British Airways

Icelandair



Destinationen

Amelia Island (Florida)

Boston

California Partners

Florida's Space Coast

Fort Myers

Georgia

Great Lakes USA

Hudson Valley & Niagara Falls

Miami & Miami Beach

Las Vegas

Louisville

Nevada

New Jersey & Atlantic City

New Orleans & Louisiana

San Francisco

Sarasota County

Scottsdale

Seaworld Parks & Entertainment

South Carolina

Texas



Sonstige

American Queen Voyages

Cunard Line

Rocky Mountaineer

Expedia TAAP Universal Destinations & Experiences







Die Kino-Roadshow von Visit USA ist im September wieder in Deutschland unterwegs. Jeweils zwölf US-Partner sind diesmal in diesen vier Städten zu Gast:Die Events beginnen jeweils um 15.00 Uhr. Zusätzlich zu Präsentationen auf der Kinoleinwand stehen alle Partner während eines Reisemarkts für persönliche Gespräche zur Verfügung. Zudem gibt es ein amerikanisches Büfett, eine Verlosung von Gewinnen sowie zum Abschluss die Brand-USA-Imax-Dokumentation "Into America's Wild" in der deutschen Synchronisation.Der Film soll Lust machen auf die nächste USA-Reise – deshalb können teilnehmende Touristiker auch ihre eigenen Kunden kostenlos zum Film einladen und den Abend damit zur Kundenbindung nutzen. Der Film ist gegen 21.00 Uhr zu Ende, danach klimgt der Abend mit einem lockeren Get-together aus.In jeder Stadt gibt es eine begrenzte Anzahl an Teilnahmeplätzen. Zur Anmeldung geht es hier