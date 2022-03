Hauptpreis: Aida spendiert zwei Reisen auf der neuen Aida Cosma, hier bei der Überführung auf der Ems.

Das Kreuzfahrtunternehmen läutet den "Super Sommer" ein und verspricht teilnehmenden Agenturen diverse Wochen- und Hauptpreise. Erforderlich ist die Neubuchung von mindestens einem Einzelplatz pro Woche.

Die Verkaufsaktion für die diesjährigen Sommerabfahrten läuft bis zum 11. April 2021.



Teilnehmen können alle Agenturen, die sich im Expinet unter www.expinet.de für die Buchungsaktion anmelden.

Als Hauptgewinn am Ende der Buchungsaktion spendiert Aida zwei Reisen mit dem neusten Flottenmitglied Aida Cosma, in diesen Sommer in Form eines Wertgutscheines über je 2000 Euro.



