Pixabay

Häuser am Kaiserkanal von Jiangsu.

Am Gelben Meer liegt Chinas wasserreiche Provinz Jiangsu. Touristiker, die mehr über die Region erfahren wollen, können am 23. Februar an einem exklusiven Webinar teilnehmen.

Jiangsu ist Chinas fünftgrößte Provinz und liegt nördlich von Shanghai an einem 1000 Kilometer langen Abschnitt der Ostküste Chinas. Die Provinz besitzt drei Unesco- Weltkulturerbe Stätten und zehn immaterielle Unesco-Kulturerben, darunter die Kunq