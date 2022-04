Stammtisch-Organisator Stephan Töpler mit Angela Denecke, Sales Managerin des Hotels Gräflicher Park in Bad Driburg.

Volles Programm beim Reisebürostammtisch Paderborn: Die Vereinigung feiert dieses Jahr ihren 30. Geburtstag – und plant dazu eine Feier mit angeschlossener Reisemesse. Die Anmeldefrist läuft.

Von Holiday Extras über Norwegian Cruise Line bis zur Union Reiseversicherung: Über einen Mangel an Zuspruch für die geplante Reisemesse kann sich Organisator Stephan Töpler nicht beschweren. Die Geburtstagsfeier samt angeschlossener Ausstellung ist am 20. Juni geplant. Zusagen können bis spätestens 10. Juni an folgende Adresse geschickt werden: reisebuerostammtisch@hotmail.com.Töpler freut sich auf ein "aufregendes Event in einer Top-Location". Ort der Jubiläumsveranstaltung ist das Hotel Gräflicher Park in Bad Driburg, das die Feier auch "kulinarisch begleiten" wird, erläutert der Organisator, selbst Inhaber des Reisebüros TMR Reisen in Hiddenhausen. Wer möchte, kann im Graflichen Park auch übernachten – zum Sonderpreis von 99 Euro im Doppelzimmer mit Frühstück.Das Programm für das Event: Die Reisemesse beginnt um 18 Uhr. Weitere Partner sind Sandals, Airport Paderborn Lippstadt, Union Reiseversicherung, Müller Touristik, Valentin Hotels & Resorts, Novasol, Scandlines, Lobster Experience, Qatar und Hotel Jardin Tecina.Ab 19.30 Uhr folgen Präsentationen, kulinarische Begleitung, ein Roundtable-Gespräch und eine Tombola. Anschließend darf gefeiert werden.