Der Famtrip startet und endet in Tiflis, der Hauptstadt von Georgien.

Ultramar Touristik Süd öffnet sich weiter dem Vertrieb: Die zweite Inforeise des Spezialisten für individuelle und maßgeschneiderte Gruppen- und Luxusreisen in die Ferne führt vom 25. bis 30. März 2022 nach Georgien.

One Voice | Portrait Ultramar Touristik Süd flirtet mit dem Reisevertrieb

Der erste Famtrip in der Geschichte von Ultramar Touristik Süd aus dem Allgäu führte im Mai dieses Jahres nach Usbekistan. Jetzt heißt das Ziel: Georgien. Ultramar-Gründer Manfred Przybylski: "Expedienten werden vom gastfreundlichen Temperament der Georgier begeistert sein. Sie werden auch erfahren, welch immensen landschaftlichen Reichtum das Land bietet." Ganz besonders hebt er den Weinanbau und die über 8.000 Jahre alte Tradition der Weinherstellung hervor. "Natürlich gibt es das Endprodukt auch für die Famtrip-Teilnehmer zu verkosten", so Przybylski.Die Reiseprofis reisen vom 25. bis 30. März 2022 mit deutschsprachigem Guide und eigenem Chauffeur sechs Tage durch Georgien. Inkludiert sind folgende Leistungen: Flug, Vier-Sterne-Hotel mit Halbpension, alle Transfers und Fahrten, Ausflüge, Besichtigungen und Eintritte, sowie zwei Weinverkostungen. Die Teilnahmegebühr beträgt rund 800 Euro pro Person im Einzelzimmer.Der Famtrip richtet sich an Reisebüros mit mindestens drei Mitarbeitern. Eine weitere Voraussetzung ist ein Agenturvertrag, der mit der Anmeldung eingereicht werden kann. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen beschränkt. Begleitet wird der Famtrip von Joshua Ajayi, Verkaufsleiter bei Ultramar.Weitere Informationen, das detaillierte Programm und eine persönliche Beratung erhalten interessierte Expedienten bei Andrea Steidle (E-Mail: as@u-ts.de ).