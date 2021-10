Eine Fernreise wert: Die Inka-Siedlung Machu Picchu in den peruanischen Anden.

Fernreiseziele öffnen sich wieder für den internationalen Tourismus – auch Urlaubsreisen nach Peru sind wieder leichter möglich. Gemeinsam mit Partnern lädt Diamir daher in Dresden Reisebüros zu einem kulinarischen Info-Abend ein.

Mehr dazu

Mehr dazu Interview mit Andreas M. Gross Lateinamerika erwacht aus dem Dornröschenschlaf

Gemeinsam mit dem peruanischen Fremdenverkehrsamt Prom Peru und der Fluggesellschaft Latam veranstaltet Diamit Erlebnisreisen am 21. Oktober einen Peru-Expertenabend für Reisebüros. Die Veranstaltung beginnt um 18.00 Uhr.Dabei gibt es nicht nur jede Menge Informationen über das touristische Angebot des südamerikanischen Landes, die Reisebüro-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter erwartet auch ein peruanisches Buffet. Anmeldeschluss dafür ist bereits am 7. Oktober. Expedienten können sich bei dem Dresdner Erlebnisreisen-Spezialisten via E-Mail unter vertrieb@diamir.de oder online für den Info-Abend anmelden.