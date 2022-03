Marrakesch, dessen Altstadt zum Unesco Weltkulturerbe zählt, ist Ziel einer Info-Reise von Willy Scharnow.

Das Info-Reisen-Programm der Willy Scharnow-Stiftung wird immer umfangreicher. Jetzt kommen Fam Trips nach Nordafrika und innerhalb Deutschlands hinzu.

Reiseverkäuferinnen und Reiseverkäufer können sich ab sofort und bis zum 31. März für eine Studienreise nach Marrakesch in Marokko anmelden – Trekking im Atlasgebirge inklusive. Der Fam Trip ist für 18. bis 22. Mai geplant.Eine Wüstenexpedition in Marokko steht vom 7. bis 12. Juni auf dem Programm, für die man sich bis 15. April anmelden kann. Diese Anmeldefrist gilt auch für den Marokko-Trip "Tanger, Tetouan und das Rif-Gebirge" vom 22. bis 26. Juni.Auch Deutschland ist der Stiftung wieder eine Reise wert: Vom 31. Mai bis 3. Juni geht es an den Bodensee. Für diese Tour muss man sich bis 4. April angemeldet haben.Die Reisen nach Marokko sind derzeit nur für gegen Corona Geimpfte ausgeschrieben, an der Bodensee-Tour dürfen auch an Genesene teilnehmen. Die Teilnahmekosten liegen zwischen 159 und 259 Euro.Alle Reisen und mehr Infos finden sich auf der Website der Willy Scharnow-Stiftung unter dem Reiter "Studienreisen & Seminare".