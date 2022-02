Viva Cruises ist Partner der GCE Rivershow mit Destinationen und weiteren Leistungsträgern.

Geplant sind zwei Abend-Events mit Dinner, Reisemesse mit Speed-Dating und Gewinnspiel. In Düsseldorf findet die Rivershow am 22. März auf dem Flussschiff Savor von Viva Cruises statt, in Frankfurt am 23. März auf einem Schiff der Primus-Linie. Los geht's jeweils um 18.00 Uhr.Als Partner mit dabei sind neben Viva Cruises und Primus Line auch Center Parcs sowie die Ziele Bradenton Gulf Islands, Fort Myers, Teneriffa, Québec, Enit, Valencia, Ras Al Khaimah und Monaco.Anmeldungen sind bis zum 16. März möglich. Aufgrund der aktuellen Situation ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Daher gilt das First-Come-First-Serve-Prinzip. Es können sich maximal zwei Personen aus dem gleichen Unternehmen registrieren, heißt es vom Veranstalter GCE. Es gilt die 2G-Plus-Regel.Mehr Infos gibt es hier . Dort sind auch die Anmeldungen möglich.