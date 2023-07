Costa Kreuzfahrten

Die Costa Smeralda. Ab sofort können Gäste bei Buchung einer Costa-Kreuzfahrt in Österreich zwischen drei Tarifen wählen.

Mit der Einführung des Tarifs Super All Inclusive bietet Costa Kreuzfahrten zusätzliche Annehmlichkeiten. Dieser Tarif umfasst neben dem My-Drinks-Getränkepaket auch das My-Explorations-Ausflugspaket mit vier Halbtagesausflügen.

In Österreich können Kreuzfahrtgäste ab sofort bei Buchung einer Costa-Kreuzfahrt zwischen den Tarifen My Cruise, All Inclusive und Sup