Heilsames Ayurveda: Fit-Reisen informiert zusammen mit den Somatheeram Ayurveda Resorts aus Kerala über die Anwendungen.

Expedienten haben am 6. Juli ab 18 Uhr die Gelegenheit zum persönlichen Ayurveda-Networking. Im Indian Curry House Ostend in Frankfurt/M. geht es handfest um Ayurveda- und Yoga-Packages.

Der Abend steht unter dem Motto "Ayurveda in Indien mit den Somatheeram Ayurveda Resorts". Gastgeber sind Jaya Chithra (Sales- und Marketing-Managerin) und Baby Mathew (CEO und Eigentümer) von Somatheeram sowie Fit Reisen-Geschäftsführerin Claudia Wagner.





Vorgestellt werden die Ayurveda- und Yoga-Packages in den Somatheeram Resorts sowie das Ayurveda-Angebot von Fit Reisen. Die Veranstaltung findet im Indian Curry House Ostend (Launhardtstraße 2-4, 60314 Frankfurt am Main) statt.

Nach den Worten von Claudia Wagner ist "Ayurveda viel mehr als die indische Form von Wellness". In einer Zeit, in der der Wunsch nach einem gesunden, ausgeglichenen Lebensstil größer sei denn je, kenne die traditionelle Heillehre vielseitige Herangehensweisen, um das individuelle Wohlsein zu fördern und dieses auch nach dem Urlaub nachhaltig zu bewahren.



Die Fit-Reisen-Chefin freut sich auf den persönlichen Austausch mit interessierten Expedienten und möchte das Event nutzen, um alle Fragen rund um einen traditionellen Ayurveda-Aufenthalt in Indien bestmöglich zu beantworten.



"So bekommen die Counterprofis genügend Know-how an die Hand, um ihre Kunden professionell beraten zu können." Als kulinarisches Highlight versprechen die Gastgeber indische Spezialitäten.

Interessierte Expedienten können sich bis zum 05. Juli über diesen Link anmelden: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, die Anmeldebestätigung erfolge zeitnah per E-Mail.