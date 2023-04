Pixabay

In Frankfurt am Main findet das Event Derpart Cocktail Lounge statt.

Am 28. und 29. April findet in Frankfurt das Vertriebs-Event Derpartner Circle (ehemals Derpart Cocktail Lounge) statt. Die Teilnahmegebühr soll als Spende an die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gehen.

Die Franchise-Partner haben auf dem Event die Gelegenheit, sich mit neuen Produkt- und Verkaufstipps für die Arbeit am Counter einzudecken.Es sol