Pixabay

Für viele Touristen stehen Geishas für das traditionelle Japan.

Die Online-Plattform für Reiseerlebnisse hat vier neue Originals in Japan aufgelegt. Die Angebote konzentrieren sich auf die japanische Stadt Kioto.

In diesem Sommer startet Get Your Guide in Japan vier neue "Originals by Get Your Guide". Die finden sich allesamt in Kioto. Dort können Reisende