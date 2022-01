Die Messegesellschaft Ifema erwartet für die Fitur (19. bis 23. Januar) Aussteller und Besucher aus mehr als 100 Ländern.

In Spanien ist die Corona-Inzidenz zuletzt enorm gestiegen. Die Fitur, eine der größten internationalen Tourismus-Messen in Madrid, findet dennoch statt. Das bestätigte der Veranstalter Ifema jetzt erneut.

Auch an Spanien ebbt die Corona-Welle nicht ab. Während die Corona-Neuinzidenzen im Herbst noch weit unter 100 lagen, sind die Corona-Fallzahlen zuletzt auf weit über 1000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen. In der vergangenen Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1688 – trotz der hohen Impfquote von 85 Prozent in ganz Spanien. Auf den Kanaren und Balearen liegt die Quote sogar noch höher.



Dennoch: Die Fitur findet wie geplant vom 19. bis 23. Januar 2022 statt. Das hat Ifema Madrid, Veranstalter der Messe, nun erneut bestätigt. Zuvor hatten dazu die entscheidenden Gremien getagt. Die spanische Regierung, die Regionalregierung von Madrid, der Stadtrat von Madrid, die Welttourismusorganisation und Organisationen des privaten Sektors befürworteten einstimmig, die Tourismusmesse durchzuführen.

Einstimmige Entscheidung aller Vertreter

Die Fitur abzuhalten, sei der beste Weg, um den Tourismussektor in den kritischen Zeiten zu unterstützen und zur vollständigen Erholung beizutragen und zum normalen Geschäft wie vor der Pandemie zurückzukehren, so die einhellige Meinung. Die Branche habe bereits in den vergangenen Monaten ihre enorme Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt.

Diese einstimmige Entscheidung, sei wichtig, betonte José Vicente de los Mozos, Vorsitzender des Exekutivkomitees der Ifema Madrid: "Es wird einen großen Einfluss auf das Tourismusgeschäft haben und dafür sorgen, dass wir eine Großveranstaltung in einer sicheren Umgebung organisieren können." Diese Fitur werde einen Wendepunkt in der Tourismusbranche markieren. "Wir sind optimistisch, dass sich die Branche in diesem Jahr weltweit erholt", ergänzte er.



Die Messe belegt acht der Hallen, mit Ständen, die alle Regionen Spaniens repräsentieren, mit einer breiten Palette spanischer Reiseziele, neuen Unternehmen und einer stärkeren internationalen Präsenz. Insgesamt wird die Fitur rund hundert Länder mit 70 offiziellen Vertretungen zusammenbringen, angeführt von der Dominikanischen Republik, dem diesjährigen Partnerland der Fitur.

Strenges Sicherheitsprotokoll eingeführt

Um sicherzustellen, dass die Fitur normal läuft, verstärkt Ifema Madrid die Hygienekontrollen und Sicherheitsmaßnahmen. Um an der Messe teilnehmen zu können, ist für EU-Bürger ein Impfausweis vorzulegen. Für Teilnehmer aus anderen Ländern gelten die gleichen Anforderungen wie bei Grenzkontrollen, um den QR Spain Health für die Einreise zu erhalten.

Darüber hinaus steuert der Veranstalter in allen Hallen die Besucherströme mit automatisierten Personenzählsystemen und einem digitalen System zur Analyse von Flächen, Kapazitäten und Besucherverhalten. Zudem ist das Tragen von Masken Pflicht, es gibt Temperaturkontrollen und ein Belüftungssystem, um die Ausbreitung von Krankheitserregern zu verhindern.