Auch das Hotel Palmenwald Schwarzwaldhof in Freudenstadt, das zur Best Western Signature Collection gehört, bietet Pep-Raten für Touristiker.

Best Western Hotels & Resorts hat den Counter-Bereich auf der Website neu gestaltet. In einer Rubrik finden Reiseprofis spezielle Pep-Angebote.

Die Hotelgruppe Best Western Hotels & Resorts bietet Reisebüros auf ihrer Website jetzt einen frisch gestalteten Counter-Bereich. Unter bestwestern.de/counter finden Reiseverkäuferinnen und Reiseverkäufer unter anderem Informationen zur Vorbereitung auf Kundengespräche, zu ausgewählten Hotelstandorten sowie Hinweise zur Buchung über die Best-Western-Kanäle. Zum B2B-Angebot gehört auch ein spezieller, monatlicher Newsletter.Im neuen Counter-Bereich finden sich zudem Pep-Angebote von rund 230 Best Western Hotels in Europa, in denen Touristikerinnen und Touristiker und eine Begleitperson mit 25 Prozent Rabatt auf die normale Rate übernachten können.Um die Peps online buchen zu können, müssen sie sich zum kostenfreien Expedienten-Newsletter anmelden. Sie erhalten dann direkten Zugriff zum passwortgeschützten Bereich des Counter-Bereichs.Best Western weist zudem darauf hin, dass Reisebüros zehn Prozent Provision erhalten, wenn sie für Kunden direkt auf der Webseite der Hotelkette buchen.