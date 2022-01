Die Expo 2020 in Dubai läuft noch.

Pferdefleisch im kasachischen Pavillon, portugiesische Geflügelwurstbällchen und Heiße Liebe in Deutschland: Wer noch einen Besuch der Expo 2020 in Dubai plant, sollte sich die kulinarischen Genüsse nicht entgehen lassen. Einige Tipps.

Mehr dazu

Mehr dazu Expo-Werbung in luftiger Höhe Emirates stellt Stewardess auf den Burj Khalifa

Fans von gesalzenem Karamell sollten ihr Essenserlebnis in der Adrift Burger Bar mit dem Schokoladen-Miso-Karamell-Dessert abrunden. Dieses Dessert wird durch die Miso-Paste gesalzen, die das Dessert mit Umami, dem "fünften Geschmack", aufpeppt.Hier gibt es Keshek: ein traditionelles Gericht, das die libanesischen Dorfbewohner jedes Jahr am Ende des Sommers aus Bulgur und Ziegenmilch als Teil der Wintervorräte zubereiten. Der grobe Bulgur wird mit Milch eingerieben und einige Tage gären gelassen, bevor er mehrere Tage lang in der Sonne trocknet. In Aklet wird das sehr schmackhafte Gericht mit Zwiebeln und Tomaten serviert.Die saftigen Schieber mit gegrilltem Straußenfleisch, die in der Akebulan African Dining Hall mit Käse überbacken und auf frittiertem Kochbananenbrot serviert werden, strotzen nur so vor kräftigen Aromen und Nährstoffen. Straußenfleisch wird als eines der magersten Fleischsorten auf dem Markt gepriesen,Das Leber-Rindfleisch-Gericht im Arabian Tea House ist ein Favorit aus dem Nahen Osten. Es besteht aus frischer Rinderleber, die mit Zwiebeln, Kartoffeln und Tomaten gebraten, mit Gewürzen und Zitronensaft abgeschmeckt und mit arabischem Salat, Hummus und Tanoor-Brot serviert wird.Für Gesundheitsfanatiker bietet der Pavillon farbenfrohe und nahrhafte Matcha-, Rote-Bete- oder Kurkuma-Latte an, die heiß oder kalt serviert werden. Diejenigen, die etwas mehr Genuss suchen, können sich einen Tim Tam Freak Shake gönnen – einen Milchshake auf Vanilleeisbasis, gemischt mit Milo und Australiens Lieblingskeksen, den Tim-Tams.Bei Nossa Gastronomia Brasileira ist die Spezialität des Hauses so groß wie der Name des Gerichts selbst. Pato-no-tucupi (Ente in Tucupi-Sauce) ist ein authentisches Gericht aus Belem, dem Tor zum unteren Amazonasgebiet Brasiliens. Es besteht aus Ente, die mit Alfavaca (wildes Amazonas-Basilikum), Tomaten und Zwiebeln geschmort wird. Anschließend wird die Ente gebraten und mit Tucupi (gelber Saft, der aus Maniok gewonnen wird) und Jambú (eine Blattpflanze mit betäubenden Eigenschaften) geschmort und mit Reis serviert.Wer auf der Suche nach einem sättigenden Gericht ist, das den Geldbeutel schont, sollte die Suppe im Cairo 30 probieren, die mit Fleisch und Käsetoast für 35 Ägyptische Pfund serviert wird.Da das südamerikanische Land das ganze Jahr über mehr als 400 Obstsorten produziert und ein großer Exporteur exotischer Früchte ist, können die Besucher im Kolumbien-Pavillon ein erfrischendes Soursop-Gelato genießen. Die stachelige grüne Frucht hat eine cremige Textur und einen kräftigen Geschmack, der oft mit dem von Ananas oder Erdbeeren verglichen wird, mit einem Hauch von Vanille und ist reich an Vitamin C.Von mit Datteln verzierten Palmen bis zum Logo der Expo 2020 – die Besucher sind verrückt nach den auffälligen Graffiti-Mocktails im Dänemark-Pavillon im Mobility District.Das Schwarzbrot mit kaltem Räucherlachs im Estland-Pavillon ist eines der aufsehenerregendsten und köstlichsten Sandwiches, die auf der Expo 2020 zu finden sind. Das Mehl, das seine Farbe durch Roggenmalzmehl erhält, wurde aus Estland mitgebracht, und das Brot wird jeden Tag frisch gebacken."Heiße Liebe" ist ein traumhaftes Gebräu aus heißen Himbeeren und kaltem Eis, serviert mit einem Schuss heißer Kirschsauce. Es ist eines der beliebtesten Desserts im Deutschen Pavillon und eignet sich perfekt zur Abkühlung nach einer Portion Currywurst – dem kultigen deutschen Straßenessen.In der Bombay Brasserie im Indien-Pavillon können die Besucher das nordindische Gericht Martaban-Ka probieren, zartes Lammfleisch, das über Nacht in eingelegten Gewürzen gekocht und dann langsam im Martabaan, einem traditionellen indischen Tontopf, gegart wird.Hiyashi Chawanmushi ist eine köstliche Vorspeise der japanischen Küche – kalter Eierpudding, der in einer kleinen Schale mit Garnelen, Jakobsmuscheln, Fischpaste und Lachsrogen gedämpft wird. Es gibt ihn im Restaurant Sushiro des Pavillons.Im kasachischen Pavillon können die Besucher das beliebte kasachische Gericht Beshbarmak probieren, das aus gekochtem Pferdefleisch besteht und auf einem Nudelbett serviert wird. Die Kasachen schreiben der gesunden Eiweißquelle zu, dass sie die Menschen schneller, stärker, beweglicher und klüger macht.Die kalt-warme Kombination aus kalter Rote-Bete-Suppe und heißen Bratkartoffeln funktioniert überraschend gut. Die rosafarbene, marinierte Suppe ist ein Grundnahrungsmittel der Litauer in den Frühlings- und Sommermonaten. Sie steckt voller Vitamine und eignet sich hervorragend als Flüssigkeitszufuhr.David Thompsons unter Rühren gebratene siamesische Brunnenkresse strotzt nur so vor feurigen Aromen und einem rauchigen Abgang und ist damit mehr als nur eine Beilage: Sie ist ein Gericht für sich. Der thailändische Name dieses Gerichts lautet "rot geflammt". Und genau das passiert, wenn das Gemüse im Wok gebraten wird.Kniddelen, luxemburgische Knödel, werden traditionell mit Speck serviert, aber der preisgekrönte Küchenchef Kim Kevin de Dood hat stattdessen geräucherte Entenbrust hinzugefügt. Die weichen, wohlschmeckenden, buttrigen Knödel gehen weg wie warme Semmeln.Außerhalb des norwegischen Pavillons lockt der Foodtruck Wofl, der norwegische Waffeln in verschiedenen süßen und herzhaften Varianten anbietet, darunter NY Deli-Style und Dragon's Breath. Letztere ist vollgepackt mit süßem Chili-Rindfleisch, frischer, knackiger gelber Paprika, Römersalat und Frühlingszwiebeln auf einem Bett aus saurer Sahne.Das köstliche, goldbraun panierte und gebratene Kalbsschnitzel – dünn gehauenes Kalbfleisch, paniert – wird mit Wiener Erdäpfelsalat serviert.Meeresfrucht-Liebhaber schätzen den Hämul Soondubu (Tofu-Hotpot), der im Restaurant des Pavillons serviert wird. Es ist eine dampfende, gut gewürzte Portion aus weichem Tofu, Ei, Krustentieren und Chili-Öl.Im Sard-Café des Pavillons können die Besucher die authentische saudische Küche mit Gerichten aus der ganzen Region, einschließlich Kamelfleisch, genießen. Hashi almashi, eine Kamelfleischpastete mit einer saudischen Kaffeemischung und einer lokalen Mandel- und Sesamsauce, serviert in Jenoubi-Vollkornbrot, ist eine moderne Variante des saudischen Grundnahrungsmittels.Im Schweden-Pavillon können sich die Besucher eine Delikatesse gönnen, die Königen und Königinnen würdig ist. Kalix löjrom, der König der schwedischen Kaviare, wurde speziell für die Expo 2020 aus Schweden nach Dubai importiert. Er kann als einzelner Menüpunkt oder als Garnitur auf dem Toast Skagen in der Tree Top Lounge des Pavillons genossen werden. Die Delikatesse wird traditionell bei feierlichen Anlässen wie Adelsbanketten und königlichen Hochzeiten serviert.In der Rooftop-Bar des Schweiz-Pavillons wurde für das traditionelle Schweizer Gericht "Zürcher Geschnetzeltes Kalbfleisch" durch Poulade ersetzt. Mit einer cremigen Pilzsauce und Röstikartoffeln ist das deftige Gericht perfekt für die Winterzeit. Das Gericht ist auf der Speisekarte unter dem Namen "One Rösti in Dubai" zu finden.