Manfred Häupl, Geschäftsführer von Hauser Exkursionen entwickelt mit seinem Team die Unternehmenskultur weiter.

Die Coronakrise ließ vor allem junge Mitarbeiter an ihrem Job zweifeln. Wie Manfred Häupl, Geschäftsführer von Hauser Exkursionen, mit der Sinnfrage umgeht.

Mehr dazu

Mehr dazu Neue Saison Hauser veröffentlicht erste Reisetermine für 2022

Mehr dazu

Homeoffice und Kurzarbeit sorgten während der Pandemie für Abstand zum Joballtag und Raum für Fragen, um was es eigentlich geht. Corona ließ so viele Mitarbeiter an ihrem Job zweifeln. Für 41 Prozent der unter 30-Jährigen ist eine sinnstiftende Arbeit wichtig, so eine Studie vom Königsteiner Institut. Dabei geht es nicht nur um Firmenziele, sondern auch, ob die Strukturen stimmen und man seinen Beitrag zum Unternehmenszweck erkennen kann.Auch Manfred Häupl, Geschäftsführer von Hauser Exkursionen stellte sich in der Krise die Grundsatzfrage: "Warum mache ich das eigentlich?" Was er fand, waren die Antworten, die ihn vor 40 Jahren bei dem Trekking-Spezialisten einsteigen ließen: "Ich möchte einen positiven Beitrag leisten, die Welt zu verändern." Die Sinnfrage brachte ihn zurück zum Kern des Unternehmens. "Es wird in der Branche eher selten über den Sinn gesprochen, dabei ist es doch für jede Firma das Fundament, auf dem man das Haus der Zukunft baut." Häupl weiß, wofür er kämpft.Der neue, erste Magalog trägt den Titel "Neuanfang". Häupl will darin auch seine "Philosophie rüberbringen". Im Mittelpunkt des Neustarts steht ein Fünf-Punkte-Manifest für nachhaltige Reisen. Es geht um konsequenten Klimaschutz, Fairness, Qualität vor Quantität, den kritischen Umgang mit Möglichkeiten und die Verpflichtung zum Schutz der Menschenrechte."Diese Philosophie gilt natürlich auch bei unserem Umgang miteinander", sagt Häupl, der gerade mit den 35 Mitarbeitern an einem internen Kulturdreieck arbeitet. Sein Ziel ist, das Manifest auch im Joballtag zu leben. Grundsätzlich sieht Häupl seine Mitarbeiter nicht nur als Arbeitskraft, sondern als ganzen Menschen. Diskutiert wird über Sinnfragen, mobiles Arbeiten, Transparenz, Wertschätzung, Ehrlichkeit und auch eine Konfrontationskultur.Der Weg sei nicht immer leicht: Vor Corona habe er versucht, es möglichst vielen Menschen recht zu machen. Heute habe er seinen Kernauftrag, den Sinn des Unternehmens, im Blick. "Dieser Fokus trägt mich und mein Team." Bei den Besprechungen erinnert Häupl seine Belegschaft immer wieder an die Mission, mit Reisen die Welt besser zu machen. Er lacht: "Intern nennt man mich den Master of Vision".