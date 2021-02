Nun können sich Touristiker für die virtuellen Counter Days von fvw | TravelTalk registrieren. Mehr als 70 Stände, 30 Webinare und ein attraktives Rahmenprogramm erwarten die Teilnehmer. Unter allen Anmeldungen, die noch im Januar erfolgen, verlosen wir tolle Preise.

Treffen Sie unsere Aussteller persönlich an ihrem virtuellen Messestand per Chat oder Video-Funktion und entdecken Sie die neuesten Highlights für die Saison 2021. Knüpfen Sie neue Kontakte und tauschen Sie digitale Visitenkarten aus. Für Ihr persönliches Netzwerken können Sie sich außerdem in virtuelle Cafés und in unsere Networking Area begeben – ganz wie auf einer analogen Messe.





Kurz und gut, nutzwertig und kompakt – so sind die Webinare der virtuellen Counter Days konzipiert. Profis aus Reisebüros diskutieren mit

Die Counter Days von fvw | TravelTalk finden amstatt und werden eines der größten virtuellen Touristik-Events des Jahres. Mehr als 50 Unternehmen präsentieren sich, darunter Veranstalter, Reedereien, Hotels, Destinationen und IT-Anbieter.Bei den Counter Days können Touristiker und insbesondere Reiseverkäufer ihren Wissensstand rundum auffrischen und auf den neuesten Stand bringen. Und das bei kostenlosem Eintritt!Darüber hinaus bieten die Aussteller mehr als 30 Webinare, um detailliert über ihre Produktneuheiten, Einreiseregeln oder andere Themen zu informieren.Außerdem hat die Redaktion von fvw | TravelTalk ein zweitägiges Rahmenprogramm mit Diskussionsrunden zu aktuellen Themen wie den Entwicklungen in Destinationen, zur Zukunft des Reisevertriebs, zur Zukunft von Arbeitsmodellen in der Touristik oder zu den neuen Verkaufsmöglichkeiten mithilfe verbesserter Technik organisiert. Profis aus Reisebüros diskutieren dabei genauso mit wie führende Vertreter aus anderen Unternehmen, Touristik-Organisationen und Verbänden.Die Teilnahme ist nicht nur gratis, sondern die Besucher der virtuellen Counter Days können an jedem Tag auch tolle Preise gewinnen. Das beginnt schon bei der Anmeldung: Unter allen, die sich noch bis Ende Januar registrieren, verlost fvw | TravelTalk ein Jahresabonnement unseres Magazins sowie einen Amazon-Gutschein in Höhe von 50 Euro.Verpassen Sie nicht eines der größten virtuellen Touristiker-Events des Jahres! Denn der Neustart der Reisebranche kommt mit Sicherheit ...