Cook's Club

Das Cook's Club Corfu.

Drei "Cook's Club"-Hotels in der Türkei und in Griechenland wurden aufwendig renoviert, auf Korfu und Rhodos sowie in Adaköy.

Die Renovierungen umfassen neue und verbesserte Schwimmbäder, zusätzliche Strand- und Poolbars, renovierte Zimmer und neue Suiten mit privat