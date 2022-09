Jetzt erreicht das FTI-Magazin "Glücksmomente im Winter" Reisebüros. "Ob Wintersportler oder Entspannungssuchende, Abenteurer oder Familienmensch – in unserem Magazin für den Winter werden sie alle fündig", sagt Richard Reindl, Director Sales and Marketing bei FTI.

Mehr dazu

Mehr dazu Im gegenseitigen Einvernehmen Andreas Eickelkamp verlässt die FTI Group

Mehr dazu

Mehr dazu Griechenland FTI lockt mit Bonus für verlängerte Saison

Auf gut 100 Seiten des Magazins FTI Quarterly Winter lassen sich vier Themenwelten mit Hintergrundinfos und konkreten Empfehlungen für die kalte Jahreszeit entdecken. So gibt es im Magazin mit dem Titel "Glücksmomente im Winter" beispielsweise Tipps für den Aufenthalt zwischen Winterberg im Hochsauerland, dem slowenischen Nationalpark Triglav und der Südtiroler Bergwelt.Cityhotels in Wien und Zürich, die sich für die Adventszeit anbieten, sind ebenfalls Teil des Magazins. Hinzu kommen Sonnen- und Fernreiseziele. Es finden sich in dem Magazin Nil-Kreuzfahrten, Rundreisen durch Kuba, Südafrika oder Australien und viele weitere Angebote.Das Magazin steht auf den Service-Seiten der FTI Group zum Download bereit.Tipps für die letzte Nacht des Jahres bietet das Quarterly in seinem "Silvester-Special". Darin werden zahlreiche partytaugliche Metropolen angeboten. Doch auch für Familien lässt sich in dem vierteljährlich erscheinenden Magazin einiges finden. Zwanzig Seiten widmen sich den Sonnen- und Fernreisezielen. Zudem bietet das "Silvester Special"-Magazin ein Gewinnspiel für Expedientinnen und Expedienten.