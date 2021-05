Gesundheitsminister Jens Spahn kündigte eine neue Einreiseverordnung an.

Im Zuge der Rücknahme von Corona-Einschränkungen für vollständig Geimpfte will die Bundesregierung auch Einreisen nach Deutschland für diese Gruppe erleichtern. Das Corona-Kabinet hat über eine Änderung der Einreiseverordnung gesprochen. Auch TUI-Chef Fritz Joussen fordert Erleichterungen.

Gesundheitsministerkündigte einen Entwurf der neuen Verordnung für diese Woche an. Statt eines negativen Tests zur Einreise bei Flugreisen soll demnach künftig auch der Nachweis einer vollständigen Impfung reichen. Nach Reisen müssten Rückkehrer künftig nicht in Quarantäne, es sei denn sie reisen aus einem Virusvariantengebiet ein. In verschiedenen Bundesländern sind entsprechende Regeln zur Rücknahme von Einschränkungen für Geimpfte, auch bezüglich der Quarantäne, bereits in Kraft. Es geht nun um bundeseinheitliche Vorgaben.Es sei richtig und sachgerecht, geimpften Menschen ihre Freiheiten zurückzugeben, meint auch TUI-Chef. "Darunter fällt auch die Freiheit zu reisen und die Beendigung von Test- und Quarantäne-Auflagen für die bereits Geimpften. Von vollständig geimpften Menschen geht keine Gefahr für die Ausbreitung des Virus aus und sie tragen nicht zur Überlastung des Gesundheitssystems bei." Der Sommerurlaub in Deutschland und im Süden Europas werde 2021 möglich sein. Ähnlich hatte sich zuvor auch schon der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung,, geäußert.Spahn kündigte außerdem an, dass neben Arztpraxen und Impfzentren auch die Apotheken den geplanten digitalen Impfnachweis, der im Sommer kommen soll, ausstellen können sollen. Zu Beginn der Sommerferien soll eine Impfung nicht nur analog mit einem Eintrag im gelben Impfheft nachgewiesen werden können, sondern auch digital auf Smartphones. Wer kein Smartphone hat, kann einen Ausdruck der digital lesbaren Impfbescheinigung als QR-Code auf Papier bekommen. Auch bei Verlust oder Wechsel des Smartphones kann das Zertifikat über den ausgedruckten QR-Code erneut ins Handy eingelesen werden.