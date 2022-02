Es geht wieder aufwärts: Zahlreiche Reisebüros registrierten in den vergangenen Wochen eine anziehende Nachfrage. Doch vielen Agenturen treibt die Sorge um, dass sie noch längst nicht über den Berg seien und zugleich die finanziellen Hilfen wegbrechen könnten. In den vergangenen Tagen sei der Buchungstrend spürbar positiver, sagt Jörg Franzen. Die Touristik brauche aber weiterhin eine finanzielle Absicherung, um für das gewappnet zu sein, was noch aufgrund der Pandemie kommen könnte.

Deshalb setzt sich die Initiative "Wir alle sind Touristik – gemeinsam sind wir stark" dafür ein, dass die finanzielle Unterstützung für die Touristik seitens der Regierung weiterläuft und hat ein virtuelles Treffen mit dem Bundesfinanzministerium organisiert. Jörg Franzen, Marion Tibursky, Petra Dyk, Anke Mingerzahn und Michael Dräger von der Reisebüro-Initiative sowie Ingo Lies, Geschäftsführer von Chamäleon, haben mit Florian Toncar, Staatssekretär des Bundesfinanzministeriums, seinem persönlichen Referenten Jan Jensen und Christian Dahlhaus vom Finanzreferat zu dem Thema gesprochen, "um so den Weg hin zur Normalität zu ebnen".Die zentralen Forderungen der Initiative sind zum einen, die Wirtschaftshilfen über das erste Quartal hinaus zu verlängern. Sie sei ein "wichtiges Instrument", um in der Übergangszeit hin zur Normalität ein "Minimum an Planungssicherheit" zu haben, so die Sprecher der Reisebüro-Initiative.

Verlängerung des Kurzarbeitergeldes gefordert

Zum anderen fordern die Reisebüro-Unternehmer, das Kurzarbeitergeld zu verlängern. Dazu solle es noch weiterführende Gespräche geben. Die Nachricht des Bundesarbeitsministeriums, die Kurzarbeit bis Ende Juni zu verlängern, schreibt die Initiative auch ihrem Engagement zu. "Genau das war Thema im Gespräch", sagt Michael Dräger, Leiter des Reisebürocafés Stoffregen in Dortmund.