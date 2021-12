Dunn's River Falls auf Jamaika: Auf rund 200 Metern Länge fließt das Wasser über Kaskaden zum Strand. Der Aufstieg, unter Begleitung von Guides, ist ein Erlebnis.

Jamaika ist für seine Strände und Hotels bekannt. Doch sollten Besucher unbedingt mehr von der Insel sehen. Mit fvw|TravelTalk waren 30 Reiseprofis auf der Insel unterwegs – von sportlichen Abenteuern bis zur Rastafari-Kultur reichte die Bandbreite.

fvw|TravelTalk Workshop Jamaika

Alltagsleben und Inselgeschichte

Urlaubsidylle trifft auf Alltagsleben: Bei einem Urlaub an der Nordküste ist ein Ausflug nach Montego Bay zu empfehlen. Zentrum der Kleinstadt ist der Sam Sharpe Square, benannt nach dem Anführer des Sklavenaufstands von 1831. Der Aufstand trug wesentlich zur Abschaffung der Sklaverei zwei Jahre später bei.

Direkt an dem Platz befindet sich im Cultural Center ein kleines, aber sehenswertes Museum. In einem Teil wird die leidvolle Geschichte der Sklaverei erzählt. In einem anderen Teil gibt es eine interessante Ausstellung über die Rastafaris. Sie prägen mit ihren Dreadlocks das Image der Insel, jedoch zählen nur etwa fünf Prozent der Bevölkerung zu dieser christlich angelehnten Glaubensgemeinschaft.

Mehr dazu

Die Bewegung entstand in den 1930er Jahren und ist von der Geschichte der Sklaverei und der kolonialen Unterdrückung Afrikas geprägt. Die Rastafaris leben vegetarisch und trinken keinen Alkohol, rauchen aber Cannabis.

Im Ausland wurde die Bewegung vor allem durchBob Marley bekannt. Fans des 1981 verstorbenen Reggae-Stars finden zwei Pilgerstätten: ein Museum in seinem Wohnhaus in Kingston und sein Mausoleum bei seinem Geburtshaus in Nine Miles.

Ein Wasserfall zum Klettern

Für die Reisebüro-Gruppe war es das ultimative Teambuilding-Event, aber auch für jeden Urlauber ist ein Besuch der Dunn’s River Falls bei Ocho Rios ein aufregender Spaß.

Mehr dazu

Um den Wasserfall herum wurde ein Freizeitpark errichtet, so dass man dort Umkleidemöglichkeiten findet und die dringend benötigten Badeschuhe kaufen kann. Auf einer Länge von fast 200 Metern stürzt das Wasser über Kaskaden in die Tiefe. Die Besucher klettern in Badekleidung und mit Badeschuhen (die dort zu kaufen sind) in Gruppen mit einem Guide vom Strand aus den Flusslauf hoch.



An einigen Stellen ist das durchaus herausfordernd. Dann ist Teamwork gefragt, indem man sich die Hand reicht. Die Guides geben ebenfalls Tipps und helfen an schwierigen Stellen. Die Workshop-Gruppe kam jedenfalls ebenso wohlbehalten wie klitschnass oben an – und freute sich über das Erfolgserlebnis.

Mit der Zip-Line über das Meer

„It’s time to play“ – wem es zu langweilig wird, der kann sich beim Outdoor-Event-Anbieter Chukka austoben. Die Firma, die auch in Belize, den Turks & Caicos, der Dominikanischen Republik und Barbados vertreten ist, betreibt auf Jamaika drei Freizeitanlagen.

Mehr dazu

Im Ocean Outpost at Sandy Bay, rund 25 Kilometer westlich von Montego Bay, erlebten die Workshop-Teilnehmer die Zipline. Unter fachkundiger Anleitung ging es zunächst drei Strecken übers Land und übers Meer, bis man wieder am Strand landete. Wer dann noch nicht genug hat, kann noch mit der „Hammock Zip“ eine Abkühlung im Meer unternehmen – das war der beste Abschnitt, sagten hinterher die nassen Zipline-Fahrer.

Der Ocean Outpost bietet weitere Dinge, etwa einen Pool, Reiten und Paddeln. Günstig ist der Spaß nicht: Die Tageskarte kostet inklusive eines Essens – das nationale Grillgericht Jerk – 189 US-Dollar.

Entspannung in tropischer Natur

Jamaika ist in weiten Regionen ein Naturparadies mit tropischer Vegetation. Für Naturfreunde empfiehlt sich eine Wanderung im Nationalpark Blue Mountains im Osten.

In der benachbarten Region um die Kleinstadt Port Antoni ganz im Osten finden sich viele kleine, familiengeführte Hotels und auch Ökoresorts. Kennern gilt dieser Teil der Insel als der landschaftlich schönste und ursprünglichste. Die Workshop- Teilnehmer bekamen in der Anlage Good Hope von Erlebnisanbieter Chukka zumindest einen Eindruck von der üppigen Natur.



In dem Resort rund 40 Kilometer östlich von Montego Bay ging es in großen Wasserreifen (Tubes) einen Fluss hinunter. Anschließend war ein Bad im Pool angesagt, zudem gibt es eine lange und schnelle Rutsche und wird eine Wanderung in der Natur angeboten. Auch eine Rumverkostung gibt es auf dem Gelände – das Nationalgetränk darf nicht fehlen.

Karibik: Das war der Jamaika-Workshop von fvw|TravelTalk

1 / 25 Gruppenbild im zweifellos berühmtesten Café von Jamaika: Rick's Café in Negril liegt direkt an der Küste an hohen Felsen, von denen Besucher ins Wasser springen können. Außerdem lässt sich von dort der Sonnenuntergang wunderbar beobachten. (Christian Wyrwa) 1 von 25 Teilen 2 / 25 Willkommen im Ocean Coral Spring. Das Hotel in Mountain Spring Bay gehört zur spanischen Kette H10 ... (Christian Wyrwa) 2 von 25 Teilen 3 / 25 ...und wartet unter anderem mit einem Riesenpool im Innern der Hotelanlage auf. (Christian Wyrwa) 3 von 25 Teilen 4 / 25 Hier genießen Flavia Batista dos Santos Silva (Die Reisegalerie, Nürnberg, links) und Miriam Bremicker (Derpart Reisebüro Ruhrpress) ein Bad. (Christian Wyrwa) 4 von 25 Teilen 5 / 25 Eine Partie Crocket lässt sich in der Wärme bei hoher Luftfeuchtigkeit gut aushalten. Die beste Reisezeit für die Karibik-Insel sei Dezember bis April, ist häufiger zu lesen. Tatsächlich lässt sich Jamaika das ganze Jahr über gut bereisen. (Christian Wyrwa) 5 von 25 Teilen 6 / 25 Christian Ziegenfuß (Goat Trip, Leinefelde-Worbis) und Marion Klee (Avantgarde Travel, Düsseldorf) lassen sich mit einem der ganz Großen aus Jamaika fotografieren. Bob Marley ist im Alltag der Insel tatsächlich stark präsent. (Christian Wyrwa) 6 von 25 Teilen 7 / 25 Musik, Lässigkeit, jamaikanisches Lebensgefühl: Dem begegnet man auch innerhalb der Hotelanlagen reichlich. (Christian Wyrwa) 7 von 25 Teilen 8 / 25 Hier spielt eine Band bei einer abendlichen Party für Hotelgäste im Azul Beach Resort in Negril auf. (Christian Wyrwa) 8 von 25 Teilen 9 / 25 Das Azul Beach Resort in Negril ist nach eigenen Angaben die Anlage mit dem längsten eigenen Hotelstrand Jamaikas – nämlich 1,4 Kilometer. Hier genießen Workshop-Teilnehmer einen Besuch dieses Strandes. (Christian Wyrwa) 9 von 25 Teilen 10 / 25 Hans van Wamel, Marketing and Sales Manager des Jamaica Tourist Board, begegnet einem Rastaman während eines Ausflugs. (Christian Wyrwa) 10 von 25 Teilen 11 / 25 Strandspaziergang von Hotel zu Hotel. Während des Workshops lernten die Teilnehmer auch zahlreiche kleine, familiengeführte Häuser kennen. (Christian Wyrwa) 11 von 25 Teilen 12 / 25 Viele Hotels bieten eigene Bootsausflüge. Wassersportmöglichkeiten sind häufig inklusive, gerade bei den großen Hotelanlagen. (Christian Wyrwa) 12 von 25 Teilen 13 / 25 Besuch im Hyatt Zylara in Montego. Die Anlage ist zweigeteilt in einen Adults-Only- und einen Familienbereich. Der Park bietet zahlreiche Möglichkeiten für Schnappschüsse wie diesen Schriftzug. (Christian Wyrwa) 13 von 25 Teilen 14 / 25 Ausflug nach Good Hope in der Nähe von Falmouth. Hier stand für die Workshop-Teilnehmer Rafting auf dem Fluss Marthabrae auf dem Programm. (Christian Wyrwa) 14 von 25 Teilen 15 / 25 Fachmännisch angeleitet wurden die Reiseprofis durch Guides des Touren- und Reiseanbieters Chukka. (Christian Wyrwa) 15 von 25 Teilen 16 / 25 Gruppenbild im Luxushotel Iberostar Grand Rose Hall in Montego Bay. Hier wohnten die Reiseprofis die drei letzten Nächte. (Christian Wyrwa) 16 von 25 Teilen 17 / 25 Paul Schwaiger (Commercial Director Sales bei Condor), Katrin Frank (Business Development Manager Germany & Austria bei Iberostar) und fvw|TravelTalk-Chefredakteur Klaus Hildebrandt (Christian Wyrwa) 17 von 25 Teilen 18 / 25 Der vorletzte Tag des Workshops war der Kongresstag. 50 Teilnehmer waren im Montego Bay Convention Center zugelassen - alle Plätze waren besetzt. Touristiker der Insel zeigten großes Interesse an dem Event mit Reiseprofis aus Deutschland. (Christian Wyrwa) 18 von 25 Teilen 19 / 25 Das Podium gehörte auch den Teilnehmern des Workshops aus den Reisebüros. HIer spricht gerade Niklas Göbel (Flugbörse Giessen). (Christian Wyrwa) 19 von 25 Teilen 20 / 25 Der Tourismusminister von Jamaika Edmund Bartlett während seiner Rede. (Christian Wyrwa) 20 von 25 Teilen 21 / 25 Touristiker mit Jamaika-Fahne: Kurt Diesenreither vom österreichischen Veranstalter Jumbo Touristik, Alberto Cervera (Head of Caribbean Operations & Delivery bei TUI), Christian Schütte, (Produktmanager Karibik bei DER Touristik), Klaus Hildebrandt (fvwITravelTalk-Chefredakteur) und Gregory Shervington (Regional Director Continental Europe beim Jamaica Tourist Board). (Christian Wyrwa) 21 von 25 Teilen 22 / 25 Die Teilnehmer eines Panels zum Hotelangebot auf Jamaika auf einen Blick (von links): Nadine Spence (Jamaica Hotel and Tourist Association), Lennox Laurence (Operations Manager des Hotels Azul Beach Negril), Katrin Frank (Business Development Managerin Iberostar), Josef Forstmayr (Managing Director des Hotels Round Hill) und Jenica Barnes (Managerin des Ocan Coral Spring von H10). (Christian Wyrwa) 22 von 25 Teilen 23 / 25 Die Managerinnen und Manager des Jamaika Tourist Boards machten den Workshop zu einem einzigartigen Erlebnis. (Christian Wyrwa) 23 von 25 Teilen 24 / 25 Der Messetag endete mit einem Speeddating. Hier stellten sich unter anderem Partner wie die DMC Tropical Tours oder das besonders auf Nachhaltigkeit fokussierte Touristikunternehmen Treasure Tours vor. (Christian Wyrwa) 24 von 25 Teilen 25 / 25 Abschlussabend im Iberostar Grand Rose Hall. Das Luxushaus ist eines von dreie Iberostar-Hotels, die in Montego Bay direkt nebeneinander liegen. Die anderen beiden sind das Iberostar Selection Rose Hall Suites und das Iberostar Rose Hall Beach. (Christian Wyrwa) 25 von 25 Teilen