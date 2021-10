Blick auf den Teide, den höchsten Berg Spaniens. Beim fvw|TravelTalk Workshop lernen die Teilnehmer sowohl das Inselinnere als auch die touristischen Zonen kennen.

Auf die Kanaren kommt es für die deutsche Touristik als wichtigstes Sonnenziel in dieser Wintersaison an. Vom 1. bis 5. Dezember haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Reisebüros bei einem fvw|TravelTalk Workshop Gelegenheit, Teneriffa kennenzulernen.

Norden und Süden der Insel kombiniert

Teneriffa ist nicht nur ein Ziel für Strand- und Erholungsurlaub: Fast die Hälfte der Fläche der größten Kanarischen Insel entfällt auf die 43 Naturschutzgebiete, darunter der Nationalpark mit dem 3718 Metern hohen Teide.Das vielfältige Angebot von sportlichen und kulturellen Aktivitäten sowie ein gezieltes Marketing haben dazu beigetragen, dass vermehrt jüngere Urlauber die Insel entdecken, berichtet Barbara Bamberger vom Tourismusamt. So steht beim Workshop auch die trendige Universitätsstadt La Laguna in der Nähe der Hauptstadt Santa Cruz auf dem Programm.Außerdem sind unter anderem ein Besuch des Teide-Nationalparks und des Loro Parque sowie eine Katamaran-Tour geplant. Am 2. Dezember findet im Hotel Botánico in Puerto de la Cruz ein ganztägiger Kongresstag statt, an dem auch Experten deutscher Veranstalter sowie hochrangige Touristiker und Hoteliers von Teneriffa teilnehmen.Nach den ersten beiden Tagen im Fünf-Sterne-Hotel Botánico geht es in den Süden an die Costa Adeje, wo die Teilnehmer im Fünf-Sterne-Haus Bahia del Duque untergebracht sind. Das Event wird zusammen mit Turismo de Tenerife organisiert.Flugsponsor ist Condor, Abflüge gibt es ab Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt. Teilnehmen können alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Reisebüros (stationär oder online). Die Reise kostet 250 Euro. Darin sind die Flüge, die Unterbringung in Einzelzimmern in den beiden bekannten Fünf-Sterne-Hotels, die Ausflüge und fast alle Mahlzeiten enthalten.Die Anmeldung ist bis 31. Oktober unter fvw.de/workshopteneriffa möglich. Wenn Sie einen Eindruck von einem fvw|TravelTalk Workshop gewinnen möchten: Hier ist ein Video von unserem jüngsten Event Ende September auf Gran Canaria.