20 Nachwuchs-Touristiker fahren gratis zu den Counter Days live in den Aldiana-Club Salzkammergut – Paxconnect macht's möglich.

Paxconnect macht's möglich: 20 Teilnehmer unseres Nachwuchs-Programms fvw|TravelTalk-Young fahren gratis zu den Counter Days live. Aber schnell: Früher Vogel fängt den Wurm.

Drei Tage lang ein informatives und spannendes Programm erleben; andere Touristiker kennenlernen sowie die aufregende Club-Anlage Aldiana Salzkammergut – und das alles auch noch gratis! fvw|TravelTalk macht das gemeinsam mit Paxconnect möglich. Der Travel-Tech-Anbieter sponsert 20 Plätze für Teilnehmer unserer Initiative für Nachwuchstouristiker fvw|TravelTalk Young.



Die Counter Days live führen vom 5. bis einschließlich 8. Mai ins Aldiana Salzkammergut in Österreich. Rund 200 Touristiker sind ingesamt dabei. 26 Partner präsentieren sich. Außerdem erwarten Euch spannende Diskussionen. Neben der Clubanlage lernt Ihr auch die Umgebung kennen, denn aufregende Ausflüge für alle Teilnehmer sind ebenfalls geplant – hierzu folgen in Kürze weitere Informationen.

Mehr dazu

Du wärest gerne dabei? Kein Problem: Melde Dich schnell an – die ersten 20 Youngster fahren gratis mit auf große Reise. Dazu musst Du nur das Teilnahme-Formular ausfüllen, das für alle Mitfahrer gilt, allerdings solltest Du einen Haken dort setzen, wo steht: "Ja, ich bin Youngster". Als Youngster gelten alle Auszubildenden, Studenten oder Young Professionals zwischen 18 und 20 Jahren.Du gehörst nicht zu den ersten 20 Youngsters, die sich anmelden? Keine Sorge. Wenn Du das Formular ausfüllst, handelt es sich um eine Voranmeldung. Wir kontaktieren Dich in diesem Fall vorab, um Dich zu fragen, ob Du dennoch mitfahren möchtest.Mit fvw|TravelTalk Young haben wir uns zum Ziel gesetzt, jungen Touristikern dabei zu helfen, mehr über die Branche zu lernen, sich zu vernetzen und so Fuß zu fassen in der schönsten Branche der Welt. Ziel unseres brandneuen Progamms ist außerdem, ein Netzwerk für den Nachwuchs zu schaffen, damit ihr Euch auch künftig untereinander austauschen könnt.

Bei unserem Event erwartet den Nachwuchs zudem ein besonderes Programm. Dazu gehören spezielle Workshops zu Themen wie Social Media, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, eine Social Media Challenge mit Mega-Gewinn und weiteren Preisen. Gestaltet wird das Programm von unsereh Partnern FTI, Orascom – und natürlich Paxconnect.



Nutze die Möglichkeiten, die sich Dir bieten! Hier geht's zur Anmeldung.