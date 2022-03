Aldiana-Club in faszinierender Landschaft: Bei den Counter Days live können die Teilnehmer natürlich auch die Umgebung der Anlage genießen - Ausflüge sind Teil des Programms. Übrigens: Die Location ist auch per Shuttle erreichbar.

Die ersten Counter Days live des Jahres rücken näher. Diesmal geht es in den schicken Aldiana.-Club Salzkammergut in Österreich. Übrigens: Die Anreise ist auch bequem per Shuttle möglich.

Von Donnerstag, 5. Mai, bis einschließlich Sonntag, 8. Mai 2022, treffen sich rund 200 Touristiker in der Clubanlange. Sie erleben spannende Tage mit reichlich Infotainment. Die Organisation der Anreise liegt bei den Teilnehmern. Was viele aber vielleicht auch nicht wissen: Ihr könnt gerne auch per Shuttle anreisen.Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten: Einmal ist ein Transfer ab dem Münchner Hauptbahnhof direkt zum Club möglich. Die Hinfahrt ist für den Donnerstag um 13 Uhr geplant. Zurück dorthin geht es am Sonntag ab dem Aldiana Club um 10.30 Uhr.Einen zweiten Transfer haben wir ab Salzburg Flughafen organisiert. Er startet von dort um 14.30 Uhr. Die Rückfahrt am Sonntag ist ebenfalls um 10.30 Uhr.Der Aldiana-Club Salzkammergut liegt in einer einzigartigen Landschaft auf einer 850 Meter hohen Hochebene. Zum Programm der Counter Days gehören auch zahlreiche Ausflugmöglichkeiten. Mehr darüber erfahrt Ihr in Kürze bei fvw|TravelTalk.