Lernen, aber bitte mit Spaß! Am Donnerstagabend fand die große Eröffnung der Counter Days Live statt, die noch bis Sonntag laufen. Obwohl inzwischen wieder Live-Events in der Branche stattfinden, ist bei der Veranstaltung deutlich spürbar, wie sehr sich Touristiker freuen, ihresgleichen "in echt" zu treffen.Los ging's am Donnerstagabend mit der Eröffnung. Mehr als 20 Leistungsträger präsentieren sich bei den Counter Days Live. Der Freitag ist der Workshop-Tag, an dem die Teilnehmer reichlich Informationen mit auf den Weg bekommen. Der Tag schließt mit einer Trachtenparty – Dirndl und Lederhosen sind erwünscht!Den Samstag eröffnet eine Reisemesse. Danach stehen Ausflüge ins Salzkammergut an. Die Teilnehmer können sich aber auch dazu entscheiden, in der Aldiana-Clubanlage zu verbleiben, die mit ihrer angeschlossenen Therme reichlich Möglichkeiten zum Ausprobieren bietet. Abends steht eine Spielshow an, in der der "Counter Star 2022" gekürt wird. Im Finale stehen sieben Expedienten, die sich besonders erfolgreich an der Challenge auf der E-Learning-Plattform von fvw|TravelTalk beteiligt haben.Besonders erfreulich: Zahlreiche Nachwuchstouristiker sind angereist. Einige von ihnen hatten dann auch gleich die Gelegenheit, auf der Bühne im Theater des Aldianaclubs an einer Talk-Runde zum Fachkräftemangel teilzunehmen. Eine auführliche Berichterstattung über das Event folgt in Kürze.