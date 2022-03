Curaçao Tourist Board

Urlauber willkommen: Seit 10. März 2022 gibt es keine Testpflicht mehr für die Einreise nach Curacao. Es wird auch nicht mehr zwischen Geimpften und Ungeimpften unterschieden.

Lust auf Karibik? Was die Urlaubsinseln Neues bieten und was man Kunden empfehlen kann, steht in der neuen Counter Info Karibik von FVW Medien.