Türchen für 24 Tage bot der fvw|TravelTalk-Adventskalender. Jetzt steht fest, wer welchen Preis gewonnen hat.

Weihnachten ist vorbei – jetzt gibt's bei fvw|TravelTalk die Bescherung. Hier kommen die Gewinner unseres diesjährigen Adventskalendsers.

1. Dezember 2021, Disney, Karin H. aus Friedrichshafen, Reiseland-Büro.

2. Dezember 2021, I.D. Riva Tours, Marc A. aus Villingen-Schwenningen, TUI Reisebüro.

3. Dezember 2021, Robinson, Birgit Z. aus Sachsenheim, Reisebüro Sachsenheim.

4./5. Dezember 2021, Qatar, Ursula B. aus Warstein, Reisecenter Budeus.

6. Dezember 2021, Novasol, Marcel R. aus Simmern, First Reiseisebüro.

7. Dezember 2021, Norwegian Cruise Line, Ingo M. aus Kiel, Reisebüro Klose.

8. Dezember 2021, IST-Studieninstitut, Kerstin F. aus Igensdorf, Reisedienst Georg Gumann.

9. Dezember 2021, Sachsen, Tommy K. aus Bürgstadt, Tierische Urlaubsträume.

10. Dezember 2021, Plantours, Chris S. aus Kornwestheim, GL Reisen.

11./12. Dezember 2021, Costa Kreuzfahrten, Sandy H. aus Köln, Traveller Lounge.

13. Dezember 2021, Anex Tours, Johannes B. aus Ibbenbüren, Laggenbecker Reisebüro.

14. Dezember 2021, Holiday Extras, Kerstin S. aus Wittenberg, Reisebüro Borde.

15. Dezember 2021, Gebeco, Nadine J. aus Kappeln, Reiseland Kappeln.

16. Dezember 2021, Amadeus Fluss, Janina S. aus Frontenhausen, Ganserer Touristik.

17. Dezember 2021, Schweiz Graubünden, Andrea R. aus Teisendorf, Reisen & Erleben.

18./19. Dezember 2021, Ceasars Palace Dubai, Elke C. aus Bad Neuenahr, DERPArt Reisecenter Gies.

20. Dezember 2021, Irene Palace, Peter W. aus Obergünzburg, Meridia Reisen.

21. Dezember 2021, Grecotel, Sara Estepa M. aus Köln, DTS Duppke Touristic Services.

22. Dezember 2021, Schweiz Bern, Ursula F. aus Baesweiler, Reisebüro Daniel Plum.

23. Dezember 2021, Schweiz Luzern, Leon G. aus Reppenstedt, Anker Reisen Int.

24. Dezember 2021, Tobago, Denise K. aus Essen, Dortmunder Reisebüro.

21 Türchen (am Wochenende jeweils eins) warteten auf unsere Leser. Und die beteiligten sich reichlich. Insgesamt rund 19.000 Teilnahmen verzeichnet fvw|TravelTalk. Kein Wunder, bei den tollen Preien, die unsere Partner bereitgestellt haben.Die Gewinner werden vom jeweiligen Unternehmen, das den Preis zur Verfügung gestellt hat, zeitnah benachrichtigt.Hier kommt das jeweilige Datum des Adventskalendertürchens, der Preissstifter, der Gewinner und der Name des Büros. Herzlichen Glückwunsch an alle Glücklichen!