Paradiesische Verhältnisse: Wer die nötigen Kenntnisse hat, kann Seychellen-Beratung und Verkauf optimieren.

Die Seychellen gehören zu den absoluten Traumdestinationen – und zu den Fernreisezielen, die bereits wieder Auslandsgäste empfangen. Zeit also für ein Update: Im aktuellen fvw-Webinar am 7. Oktober steht Seychellen-Repräsentant Christian Zerbian Rede und Antwort.

Jetzt anmelden, um praktische Tipps zu erhalten

Es geht langsam wieder bergauf: Die Seychellen hoffen, in diesem Jahr bereits wieder halb so viele Auslandsgäste zu empfangen wie im Vor-Corona-Jahr 2019. Dabei setzt das Tourist Board auch stark auf die deutschsprachigen Märkte.Welche Neuigkeiten gibt es von der Inselgruppe im Indischen Ozean? Was ist bei der Einreise auf die Seychellen zu beachten? Das Seychelles Tourism Board veranstaltet dazu am Donnerstag, 7. Oktober von 11.00 bis 12.00 Uhr ein fvw-Webinar.Christian Zerbian, Marketing-Repräsentant des Seychelles Tourism Board für Deutschland und Österreich, informiert über die aktuelle Lage auf dem Archipel und gibt zusammen mit namhaften Hotelpartnern handfeste Tipps für Verkauf und Beratung. Am besten gleich anmelden – und zwar hier