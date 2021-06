So fängt die letzte Juni-Woche richtig gut an: "Clever kombiniert" heißt die Devise beim fvw-Webinar zu Attika am Montag, 28. Juni um 11.00 Uhr. Denn eine Städtereise nach Athen lässt sich ideal mit einem Kurzurlaub in der Hauptstadtregion verbinden.



Vor den Toren Athens erwartet Ihre Gäste eine unvergleichliche kulturelle und landschaftliche Vielfalt: Im fvw-Webinar erfahren Sie alles über Aktivitäten und Attraktionen, Kultur und Kulinarik – in Küstengemeinden wie Saronikos, Vari-Voula-Vouliagmeni und Piräus und auf Inseln wie Aegina, Hydra oder Spetses.Eine Fülle von Hintergrundinfos und Tipps – eine gute Basis für die Beratung von Griechenland-Reisenden – deshalb gleich anmelden