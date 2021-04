Mehr dazu

Reisemesse von fvw | TravelTalk: Das waren die virtuellen Counter Days im Februar

1 / 19 Klaus Hildebrandt und Georg Kern von fvw|TravelTalk begrüßten die Reiseprofis zu den Counter Days. Mehr als 2300 Touristiker waren dabei. (FVW Medien/WIL) 1 von 19 Teilen 2 / 19 Georg Kern bei der Moderation einer Diskussion zur Kreuzfahrt. (FVW Medien/KH) 2 von 19 Teilen 3 / 19 Welche Impulse bringt die Dubai Expo für die Emirate? Oliver Graue im Gespräch mit Sumanthi Ramanathan, Director Market Strategy & Sales Dubai Expo, Dorothea Hohn, Geschäftsführerin der Deutschland- Repräsentanz Ras Al Khaimah, Volker Greiner, Vice President North & Central Europe, Emirates, Saud Hareb, Assistant Manager Germany, International Operations, Dubai Tourism, und Uwe Schwaderer, Acting Director, Dubai Tourism, und Detlef von Weitershausen-Haner, Country Manager DCT Abu Dhabi. (FVW Medien/KH) 3 von 19 Teilen 4 / 19 Layouterin Karin Wagner filmt für ein Video bei den Aufnahmen im TV-Studio von fvw | TravelTalk. (FVW Medien/WIL) 4 von 19 Teilen 5 / 19 Was haben die Reisebüro-Proteste verändert, und welche neuen Synergien werden gebildet? Georg Kern im Gespräch mit Anke Mingerzahn, Inhaberin Reisebüro Merkur-Urlaubscenter, Christiane Blaeser und Berend Rieckmann, Unternehmens- und Strategieberater, Initiatoren von „One Voice“, sowie Vanessa Genter, Vertreterin des Aktionsbündnisses „Rettet die Reisebranche“. (FVW Medien/RIM) 5 von 19 Teilen 6 / 19 Das Team von Dreimeister Veranstaltungstechnik sorgte für die TV-Technik und das Streaming in Hamburg, CFM Media in Seligenstadt stellte die Messeplattform und die IT der virtuellen Messe. (FVW Medine/WIL) 6 von 19 Teilen 7 / 19 Wie steht es um den Vertrieb; wie geht es weiter nach Covid-19? Diskussionsrunde mit Marija Linnhoff, Vorsitzende VUSR, Cornelius Meyer, Vorstand von Best-Reisen, und Markus Daldrup, Geschäftsführer Trendtours, im Gespräch mit Georg Kern. (FVW Medien/KH) 7 von 19 Teilen 8 / 19 Selfie mit Charlotte Wolf und Georg Kern: Zwischen den Diskussionsrunden moderierten sie den Messe-Talk mit Ausstellern aus aller Welt. (FVW Medien/GK) 8 von 19 Teilen 9 / 19 So planen Spanien, Griechenland und die Türkei für den Sommer: Klaus Hildebrandt im Gespräch mit Lucía Escribano, Direktorin für Tourismus auf Mallorca, Nikos Halkiadakis, President of Heraklion Hoteliers Association, Arturo Ortiz, Direktor Turespaña und Umut Kutlu, Deputy General Manager CMO Türkiye Tourism Promotion and Development Agency. (FVW Medien/MK) 9 von 19 Teilen 10 / 19 Eventmanagerin Kim Soltau im Dauereinsatz. Auch das Sales-Team und viele weitere Kolleginen und Kollegen von fvw | TravelTalk betreuten Aussteller und Teilnehmer. (FVW Medien/WIL) 10 von 19 Teilen 11 / 19 Dennis Conrads, Director Marketing & Business Development, war zusammen mit dem Sales Team einer der Initiatoren und Organisatoren der Counter Days. (FVW Medien/WIL) 11 von 19 Teilen 12 / 19 Redakteurin Ira Lanz interviewte live Eva Seller, Regional General Manager Continental Europe, Tourism Australia. (FVW Medien/KH) 12 von 19 Teilen 13 / 19 Der Stand von Dubai: Einer von 160 Messeständen. Die virtuelle Messe mit den Informationen, Downloads und Videos bleibt noch aktiv. Nur die Live-Chats mit den Experten an den Ständen sind nicht mehr verfügbar. (FVW Medien/KH) 13 von 19 Teilen 14 / 19 Wie geht es weiter bei der Fluss-Kreuzfahrt? Georg Kern im Gespräch mit Guido Laukamp, CCO Nicko Cruises, Dominik Kaven, Leiter Unternehmenskommunikation 1 A Vista Reisen, und Bettina Zwicker, Inhaberin Reisebüro Passage-Kontor. (FVW Medien/KH) 14 von 19 Teilen 15 / 19 Gaben in einer Diskussionsrunde Technik-Tipps fürs Reisebüro: Raik Quakatz, Geschäftsführer Siamar Reisen, Peter Aschenbrenner, Reisebüro-Coach und Unternehmensberater und Guido Bennecke, Senior Business Development Manager, Paxconnect, und . (FVW Medien/KH) 15 von 19 Teilen 16 / 19 Die Perspektiven der Hochsee-Kreuzfahrt: Georg Kern im Gespräch mit Tina Kirfel, Geschäftsführerin Kreuzfahrt Initiative, Andrea Hendel, Head of Sales Germany & Austria, Ponant, Kevin Bubolz, Managing Director Europe, NCL, Maik Schlüter, Director Business Development DACH, Oceania Cruises und (FVW Medien/KH) 16 von 19 Teilen 17 / 19 Wie läuft der Tourismus in der Karibik und in Mittelamerika wieder an? Holger M. Jacobs im Gespräch mit Gustavo J. Segura Sancho, Tourismusminister von Costa Rica, Steven Martina, Minister of Economic Development von Curaçao, und Gregory Shervington, Regional Director Continental Europe des Jamaica Tourist Board. (FVW Medien/KH) 17 von 19 Teilen 18 / 19 Ein weiteres Beispiel für einen Stand, hier Albena. Bulgarien hatte mit vielen Ausstellern wie auch andere Länder sogar eine eigene Halle auf dem virtuellen Messegelände. (FVW Medien/KH) 18 von 19 Teilen 19 / 19 Das Team von fvw | TravelTalk sagt "Auf Wiedersehen" bis zu den nächsten Counter Days am 29. und 30. April 2021. (FVW Medien/CW) 19 von 19 Teilen

Auf der Ausstellung präsentieren sich zudem Destinationen und touristische Anbieter aus Deutschland und aller Welt. An den virtuellen Ständen gibt es Informationen zum Herunterladen, und die Besucher der Messe können mit den Experten an den Ständen per Videochat kommunizieren.Die Redaktion von fvw | TravelTalk hat zudem für beide Tage ein umfangreiches Programm für das Counter-TV zusammengestellt. Dabei geht es unter anderem um die Reisetrends für den Sommer, um die Vorbereitungen in wichtigen Destinationen wie Spanien, Griechenland und der Türkei, um den Neustart der Kreuzfahrt, um das geplante Comeback der USA, um Autoreiseziele in Europa, um Service-Entgelte und virtuelle Events im Vertrieb.