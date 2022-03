"Vorteilfreude" heißt die neue Kamapgne der DTPU – die Reisebüros auch auf ihrem neuen Dekosystem präsentieren können.

Die DTPU-Büros erhalten ein neues Dekosystem. Pünktlich dazu startet die Reisebüro-Organisation außerdem eine neue Werbekampagne. Deren Name steht auch schon fest.

Die einzelnen Plakate- und Angebotsrahmen des neuen Dekosystems wurden vorab in einigen Pilotbüros getestet, wie DTPU mitteilt. Sie seien pünktlich zur Jahrestagung kürzlich auf Mallorca an die Büros ausgeliefert worden.



Zur DTPU gehören 130 Büros. Das Franchise-System ist Teil des DTPS (DER Touristik Partner-Service). Beide Organisationen gehören zur Reisebürowelt der DER Touristik.

Die Rahmen können in mehreren Größen aufgestellt werden, je nachdem welche Module im Reisebüro zum Einsatz kommen. Sie bestehen aus Edelstahlrohren, die ineinander gesteckt werden. Zudem sind die Rahmen drehbar und können je nach Laufrichtung und Blickwinkel der Kunden individuell ausgerichtet werden. Außerdem sind sie mit LED-Leuchten ausgestattet.Die erste Kampage, die mit dem neuen Dekosytem gefahren wird, steht auch schon fest. Sie heißt "Vorteilfreude" und ist mit einem Gewinnspiel verbunden. Zur Kampagne gehören Plakate, aber auch ausgestanzte Motive wie Vögel, Schiffe, Flieger und Palmen, die ebenfalls in die Rahmen angebracht werden können. Ein Motivwechsel erfolgt alle drei bis vier Wochen.Die Kampagne wird außerdem über andere Kanäle fortgesetzt. Dafür will die DTPU verschiedene Social-Media-Plattformen nutzen. Außerdem soll es Hauswurf-Sendungen geben, E-Mailings und Newsletter.