Für Buchungen bis zum 28. Februar: Auch Reisen auf der Voyager of the Seas fallen unter das Upgrade-Programm.

Das Angebot für Suiten-Upgrades um zwei Kategorien gilt für Buchungen bis zum 28. Februar 2022 und Reisen bis April 2024. Für deutsche Gäste gibt ein weiteres Bonbon.

Das Upgrade über zwei Kategorien bis hin zu einer Penthouse-Suite bietet unter anderem mehr Platz sowie Annehmlichkeiten wie ein im Preis enthaltener Hotelaufenthalt vor der Kreuzfahrt, wenn das Ugprade für eine Concierge-Suite erfolgt.Gäste einer Penthouse-Suite erwartet ein erweiterter Service, darunter die Dienste eines persönlichen Butlers.Das Programm "Upgrade Your Horizon" gilt für 280 Kreuzfahrten weltweit. Weltreisen, Grand Voyages und Kreuzfahrten an Bord der Seven Seas Grandeur fallen nicht unter das Angebot.Für Gäste aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gilt außerdem eine auf zehn Prozent ermäßigte Anzahlung.